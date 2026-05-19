Johnson Controls busca incorporar más empleados costarricenses

Por revistaeyn.com
La participación de Johnson Controls en la Feria de Empleo Talent Costa Rica 2026 marcó uno de los espacios más relevantes para profesionales y estudiantes interesados en integrarse a proyectos internacionales vinculados con ingeniería, automatización y tecnologías inteligentes.
La multinacional informó que aprovechará el evento para reclutar talento especializado que pueda integrarse a iniciativas respaldadas por su Centro de Excelencia en Costa Rica, una operación que brinda soporte a proyectos globales relacionados con infraestructura crítica, eficiencia energética y descarbonización.
Durante la jornada, reclutadores y líderes de la compañía sostuvieron encuentros con profesionales en ingeniería y estudiantes avanzados de carreras STEM interesados en desarrollar una trayectoria profesional enfocada en innovación tecnológica y automatización de edificios.
Entre los perfiles que busca la empresa destacan especialistas en ingeniería eléctrica, electromecánica, mecatrónica y mecánica, además de profesionales vinculados con automatización de edificios, sistemas de seguridad electrónica, alarmas contra incendios y tecnologías de infraestructura inteligente.
La compañía señaló que entre las principales cualificaciones requeridas figuran la formación universitaria en ingeniería o carreras técnicas afines, conocimientos en AutoCAD y Revit, experiencia en interpretación de planos y diagramas eléctricos, así como un nivel de inglés B2 o superior.
“Johnson Controls continúa invirtiendo en programas de capacitación técnica y desarrollo profesional que permiten a sus colaboradores fortalecer habilidades especializadas mientras apoyan proyectos alrededor del mundo”, destacó la empresa al referirse a su estrategia de formación de talento.
Asimismo, la multinacional subrayó que los profesionales incorporados tienen acceso a mentorías, experiencia práctica y participación en iniciativas globales que facilitan el crecimiento profesional en un entorno enfocado en innovación y colaboración inclusiva.