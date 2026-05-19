Johnson Controls busca incorporar más empleados costarricenses

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Entre los perfiles que busca la empresa destacan especialistas en ingeniería eléctrica, electromecánica, mecatrónica y mecánica, además de profesionales vinculados con automatización de edificios, sistemas de seguridad electrónica, alarmas contra incendios y tecnologías de infraestructura inteligente.

Por revistaeyn.com La participación de Johnson Controls en la Feria de Empleo Talent Costa Rica 2026 marcó uno de los espacios más relevantes para profesionales y estudiantes interesados en integrarse a proyectos internacionales vinculados con ingeniería, automatización y tecnologías inteligentes. La multinacional informó que aprovechará el evento para reclutar talento especializado que pueda integrarse a iniciativas respaldadas por su Centro de Excelencia en Costa Rica, una operación que brinda soporte a proyectos globales relacionados con infraestructura crítica, eficiencia energética y descarbonización.

Durante la jornada, reclutadores y líderes de la compañía sostuvieron encuentros con profesionales en ingeniería y estudiantes avanzados de carreras STEM interesados en desarrollar una trayectoria profesional enfocada en innovación tecnológica y automatización de edificios. Entre los perfiles que busca la empresa destacan especialistas en ingeniería eléctrica, electromecánica, mecatrónica y mecánica, además de profesionales vinculados con automatización de edificios, sistemas de seguridad electrónica, alarmas contra incendios y tecnologías de infraestructura inteligente.