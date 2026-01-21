Empresas chinas lideran licitación de proyecto de electromovilidad en Panamá

Por revistaeyn.com

Seis grupos presentaron documentos para precalificarse en el proceso de licitación de electromovilidad de la empresa panameña de transporte público Transporte Masivo de Panamá (MiBus).

La licitación busca el suministro de al menos 53 autobuses eléctricos, un mínimo de 17 cargadores y la infraestructura eléctrica asociada por un estimado de US$26 millones.