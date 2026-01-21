Empresas chinas lideran licitación de proyecto de electromovilidad en Panamá

Por revistaeyn.com
Seis grupos presentaron documentos para precalificarse en el proceso de licitación de electromovilidad de la empresa panameña de transporte público Transporte Masivo de Panamá (MiBus).
La licitación busca el suministro de al menos 53 autobuses eléctricos, un mínimo de 17 cargadores y la infraestructura eléctrica asociada por un estimado de US$26 millones.
Las empresas chinas encabezaron la participación, que también incluyó compañías locales y grupos de Brasil, Colombia y Suecia.
Los participantes son CRRC, Zhongtong Bus, Consorcio CVW Cero Emisión (Comercial de Motores- Weg Drives & Controls Automação-Volvo Bus), Yutong, Apca Movilidad Eléctrica Integral Panamá (Ensa Servicios/Elion Energía-King Long Panamá-Xiamen King Long United Automotive Industry), y Consorcio E-Move Panamá (BYD de Panamá-BYD Auto Industry-Evergo-MGM Ingeniería y Proyectos).
La licitación fue lanzada en octubre y forma parte de un paquete de financiamiento aprobado por el BID para promover la movilidad eléctrica e inclusiva y fortalecer la resiliencia del sistema de transporte público de la Ciudad de Panamá.
Con información de BN América