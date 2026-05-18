Bienestar financiero gana peso como estrategia clave en las empresas

Empresas & Management

Un colaborador preocupado por llegar a fin de mes, no puede estar plenamente presente, ni creativo, ni comprometido. Su energía se divide entre el trabajo y la supervivencia, señala experto.

Por revistaeyn.com La estabilidad financiera de los colaboradores se ha convertido en uno de los principales desafíos para las empresas en un contexto marcado por la inflación y el aumento del costo de vida. Para el especialista en desarrollo organizacional, master coach y mentor Jacques Giraud, el bienestar financiero ya no puede verse como un beneficio adicional, sino como un elemento estratégico para fortalecer la productividad, el compromiso y la permanencia del talento. Según el experto, muchas organizaciones aún sostienen discursos sobre el llamado “salario emocional”, pero descuidan las condiciones económicas que realmente influyen en la tranquilidad de las personas.

“Hoy, no basta con pagar a tiempo u ofrecer incentivos ocasionales. El verdadero reto es construir una cultura donde las personas sientan seguridad económica: la tranquilidad de poder vivir con dignidad, sin ansiedad constante”, afirma Giraud. El especialista advierte que la inseguridad financiera impacta directamente en el desempeño laboral. Un trabajador preocupado por cubrir sus gastos básicos divide su atención entre las responsabilidades del empleo y las presiones económicas cotidianas, reduciendo así su creatividad, concentración y capacidad de innovación. Datos citados por Giraud respaldan esta situación. De acuerdo con Financial Health Network, solo el 34 % de los trabajadores en Estados Unidos se considera financieramente saludable, mientras que PwC señala que el 57 % reconoce que el estrés financiero afecta su rendimiento laboral. Además, las empresas que impulsan programas de educación financiera pueden reducir hasta en un 25 % la rotación de personal. Frente a este escenario, el experto plantea tres claves para integrar el bienestar financiero dentro de las organizaciones. La primera consiste en hablar de dinero con naturalidad y transparencia. Abrir espacios seguros para conversar sobre salarios, expectativas y metas financieras permite reducir tensiones y fortalecer la confianza entre líderes y colaboradores.