Bienestar financiero gana peso como estrategia clave en las empresas

Por revistaeyn.com
La estabilidad financiera de los colaboradores se ha convertido en uno de los principales desafíos para las empresas en un contexto marcado por la inflación y el aumento del costo de vida. Para el especialista en desarrollo organizacional, master coach y mentor Jacques Giraud, el bienestar financiero ya no puede verse como un beneficio adicional, sino como un elemento estratégico para fortalecer la productividad, el compromiso y la permanencia del talento.
Según el experto, muchas organizaciones aún sostienen discursos sobre el llamado “salario emocional”, pero descuidan las condiciones económicas que realmente influyen en la tranquilidad de las personas.
“Hoy, no basta con pagar a tiempo u ofrecer incentivos ocasionales. El verdadero reto es construir una cultura donde las personas sientan seguridad económica: la tranquilidad de poder vivir con dignidad, sin ansiedad constante”, afirma Giraud.
El especialista advierte que la inseguridad financiera impacta directamente en el desempeño laboral. Un trabajador preocupado por cubrir sus gastos básicos divide su atención entre las responsabilidades del empleo y las presiones económicas cotidianas, reduciendo así su creatividad, concentración y capacidad de innovación.
Datos citados por Giraud respaldan esta situación. De acuerdo con Financial Health Network, solo el 34 % de los trabajadores en Estados Unidos se considera financieramente saludable, mientras que PwC señala que el 57 % reconoce que el estrés financiero afecta su rendimiento laboral. Además, las empresas que impulsan programas de educación financiera pueden reducir hasta en un 25 % la rotación de personal.
Frente a este escenario, el experto plantea tres claves para integrar el bienestar financiero dentro de las organizaciones. La primera consiste en hablar de dinero con naturalidad y transparencia. Abrir espacios seguros para conversar sobre salarios, expectativas y metas financieras permite reducir tensiones y fortalecer la confianza entre líderes y colaboradores.
La segunda clave apunta a la educación financiera. Para Giraud, capacitar a los equipos en temas de finanzas personales no representa paternalismo, sino una inversión estratégica. Un colaborador que comprende mejor el manejo de su dinero y las métricas financieras desarrolla mayor estabilidad emocional y claridad para tomar decisiones.
El tercer aspecto es diseñar compensaciones con sentido. El especialista sostiene que no siempre se trata de aumentar salarios, sino de ofrecer beneficios alineados con las distintas etapas de vida de los trabajadores, lo que fortalece la fidelización y el bienestar real.
“Cuando el dinero deja de ser preocupación, el talento se convierte en vocación”, subraya Giraud, quien insiste en que el bienestar financiero es el punto donde la productividad se encuentra con la humanidad.
El experto concluye que los líderes deben ir más allá de los balances y promover conversaciones honestas sobre dinero dentro de las empresas.
“El salario emocional no reemplaza al salario real, lo complementa. Porque no se puede liderar desde la escasez ni servir desde la preocupación”, enfatiza.