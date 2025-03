Juan Monge Ponce: el impetuoso emprendedor detrás de la revolución de Super 24

“He sido muy polifacético, tenía tantos hitos que me dijeron: has hecho de todo en tu vida, podés sacar adelante lo que querrás”, comparte.

El entonces presidente de la empresa, Jorge Castillo Love, lo llamó a una reunión con Tejada. “ Cuando les pedí explicarme mi nuevo rol, me respondieron: sos una persona que acepta cualquier reto, y te vamos a dar esta área. Era retail , y yo sabía tanto de retail como de astronautas”.

Juan José Monge Ponce tenía 29 años cuando llegó como Director al Comité Operativo de la entonces Cervecería Centro Americana (hoy Castillo Hermanos), en el año 2001. Recuerda que, en noviembre del 2000, lo llamó el entonces director general de Cervecería, Rodrigo Tejada, para informarle que estaba saliendo el director de área de productos comerciales. “Te necesitamos acá , me dijo. Yo estaba creciendo, desarrollándome en otra empresa y en otros proyectos, pero pensé: mi casa es esta”.

El naciente negocio que Castillo y Tejada entregaron a Monge Ponce, era la cadena de tiendas de conveniencia Super 24, creada en 1983 como una ventana para los productos de Castillo Hermanos. “Teníamos ya un montón de productos y pensamos: ¿cómo hacemos para que haya un one stop shopping, donde la gente pueda adquirir su cerveza, refrescos, alimentos y snacks que producíamos en ese momento?, recuerda.

Super 24 marcó el inicio de la división B2C (Business to Consumer) del grupo empresarial, cuyo modelo de negocio hasta entonces se enfocaba en Business to Business, (B2B). De 1983 hasta 1998, el negocio había crecido hasta tener 24 tiendas. Ese era el tamaño de negocio que Monge comenzó a liderar a principios del 2001. “En ese momento ya encontrabas 500 SKU´s, había crecido mucho nuestro portafolio corporativo, manejábamos además licores y productos que no nos hacían la competencia”, apunta. Se integró en enero a la empresa, y en febrero de ese año Cabcorp anunció su alianza con Ambev.