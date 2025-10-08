¿Jugar para aplicar a un trabajo?

Por revistaeyn.com

La gamificación o el uso de juegos en entornos corporativos y educativos se convierte en una herramienta clave para atraer y retener al mejor talento humano.

¿Qué prefiere una entrevista cara a cara o por medio de un juego?Podría ser que en algún momento le toque la segunda opción, ya que cada vez es más normal enfrentarse a este tipo de entrevistas de trabajo.

Quienes buscan empleo deben prepararse para entrevistas más innovadoras, que buscan evaluar habilidades como resolución de problemas, trabajo en equipo, gestión del tiempo y comunicación clara.

“En estos tiempos de cambios y agilidad, debemos mejorar los procesos, ya no se puede hacer más de lo mismo. No es solo implementar juegos, esto va más allá, se trata de entender a nuestros colaboradores, estudiantes o pares, saber qué los motiva y de ahí se parte para gamificar esos procesos”, señaló Lorna Peraza, especialista en gamificación.