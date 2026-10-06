Guatemala espera la llegada de 45 cruceros con 96.000 turistas en los próximos meses

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La jefa de operaciones y comercialización del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), Claudia Coronado, detalló que entre 2024 y 2025 atracaron en Guatemala 45 cruceros y para 2025 y 2026 se espera el mismo número.

Por Agencia EFE Guatemala recibió un barco con 1.863 pasajeros en la costa sur del país centroamericano, y espera la llegada de un total de 45 cruceros con casi 96.000 turistas durante los próximos ocho meses. La llegada del barco 'Queen Elizabeth' significó el inicio de la temporada de cruceros para Guatemala, que se extenderá hasta mayo, de acuerdo con datos del Instituto Guatemalteco de Turismo.

La jefa de operaciones y comercialización del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), Claudia Coronado, detalló que entre 2024 y 2025 atracaron en Guatemala 45 cruceros y para 2025 y 2026 se espera el mismo número. “A pesar de que están un solo día en el país, los turistas pueden conocer toda la riqueza cultural de Guatemala y luego en algún momento volver”, explicó Coronado, quien detalló que esperan que los visitantes gasten alrededor de 8 millones de dólares en total durante su estancia en la nación centroamericana. La mayoría de los cruceros arriban al territorio guatemalteco en la costa sur del país, específicamente en Puerto Quetzal, en el departamento de Escuintla, mientras que un porcentaje menor atraca en Santo Tomás de Castilla, en la costa del Caribe guatemalteco.