KFC se expande en Costa Rica, tras inversión de US$4 millones

Por revistaeyn.com

La cadena KFC Costa Rica se expande por el territorio tico. Durante octubre inaugurará tres restaurantes.

Estas aperturas representan una inversión cercana a los US$4 millones y la creación de 50 nuevas plazas de trabajo en Santa Ana y Desamparados. El KFC San Carlos corresponde a la reubicación del restaurante en Ciudad Quesada de San Carlos.

Cada nuevo restaurante representa una inversión cercana a US$1,3 millones y la creación de 25 empleos directos.

“Cada apertura acerca nuestro sabor único a más personas, al mismo tiempo que impulsa nuevas oportunidades de desarrollo y empleo en las comunidades donde operamos”, destacó Alfonso Gutiérrez, gerente general de KFC Costa Rica.