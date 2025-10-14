KFC se expande en Costa Rica, tras inversión de US$4 millones

Por revistaeyn.com
La cadena KFC Costa Rica se expande por el territorio tico. Durante octubre inaugurará tres restaurantes.
Estas aperturas representan una inversión cercana a los US$4 millones y la creación de 50 nuevas plazas de trabajo en Santa Ana y Desamparados. El KFC San Carlos corresponde a la reubicación del restaurante en Ciudad Quesada de San Carlos.
Cada nuevo restaurante representa una inversión cercana a US$1,3 millones y la creación de 25 empleos directos.
“Cada apertura acerca nuestro sabor único a más personas, al mismo tiempo que impulsa nuevas oportunidades de desarrollo y empleo en las comunidades donde operamos”, destacó Alfonso Gutiérrez, gerente general de KFC Costa Rica.
Este anuncio marca un hito en su historia de expansión en el país, consolidando así su compromiso con el desarrollo económico y social de Costa Rica.
Con estas aperturas, KFC Costa Rica alcanza los 66 restaurantes operativos en el país, acercándose a su meta de cerrar el 2025 con 67 locales en funcionamiento.