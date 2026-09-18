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Alerta: Esto es lo que un reclutador nunca debería pedirle en una entrevista

ManpowerGroup recomienda prestar atención cuando se solicitan datos personales que no guardan relación con el puesto, como información familiar, patrimonial o documentos que no sean necesarios en esa etapa.

Por revistaeyn.com Buscar empleo puede convertirse en un momento de expectativa, especialmente cuando aparece una oportunidad que parece ajustarse al perfil profesional del candidato. Sin embargo, la urgencia por conseguir un puesto también puede ser aprovechada por personas que utilizan falsas ofertas laborales para obtener dinero o información personal.

ManpowerGroup advierte que existen señales de alerta que permiten identificar cuándo un proceso de selección puede no ser legítimo. Conocerlas es clave para proteger los datos personales y evitar caer en posibles fraudes. Nunca deberían cobrarte por participar en el proceso. Una empresa o consultora de Recursos Humanos no debería exigir dinero para acceder a una entrevista, realizar evaluaciones, completar una capacitación obligatoria o asegurar la contratación. Los costos relacionados con el proceso de selección corresponden a la organización que busca contratar. Tampoco deberían pedirte información bancaria sensible en las primeras etapas. Aunque una empresa puede requerir determinados datos personales una vez que el candidato ha sido seleccionado y comienza el proceso de contratación, no es normal que durante una entrevista solicite claves, códigos de seguridad, contraseñas, códigos de verificación o información financiera confidencial. Otra señal de alerta aparece cuando el supuesto empleador pide comprar equipos o materiales por adelantado. Computadoras, uniformes, programas informáticos u otros insumos necesarios para desempeñar el puesto normalmente son proporcionados por la organización. Una solicitud para adquirirlos a un proveedor específico bajo la promesa de un posterior reembolso debe ser verificada cuidadosamente.