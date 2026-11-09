Estudio: El 85% de profesionales va al trabajo aun estando enfermo

Empresas & Management

Los resultados reflejan una cultura de presentismo laboral en la que los empleados priorizan el cumplimiento de sus responsabilidades sobre su recuperación, una situación que también se extiende más allá de los periodos de enfermedad.

Por revistaeyn.com La presión laboral, la falta de personal para cubrir ausencias y las expectativas de los superiores están llevando a una amplia mayoría de trabajadores europeos a continuar con sus actividades incluso cuando atraviesan problemas de salud, en lugar de solicitar una baja por enfermedad. Una encuesta de miCVideal, realizada a 1.000 profesionales de España, Italia, Francia y Alemania, reveló que el 85% de los participantes ha trabajado al menos alguna vez mientras estaba enfermo. De ese grupo, el 30% afirmó que lo hace con frecuencia, mientras que el 55 % reconoció que ocurre de manera ocasional. Solo el 15 % aseguró que nunca ha tenido que trabajar en esas condiciones.

Los resultados reflejan una cultura de presentismo laboral en la que los empleados priorizan el cumplimiento de sus responsabilidades sobre su recuperación, una situación que también se extiende más allá de los periodos de enfermedad. El estudio, correspondiente a junio de 2026, encontró que el 88 % de los encuestados realiza actividades laborales fuera de su jornada, como revisar correos electrónicos, responder mensajes o completar tareas. Además, el 58 % señaló que lo hace varias veces por semana o incluso diariamente. La dificultad para desconectarse también alcanza los periodos de descanso. El 63 % de los trabajadores reconoció que mantiene algún tipo de contacto con sus obligaciones laborales durante las vacaciones, principalmente mediante consultas ocasionales del correo electrónico. En contraste, solo el 37 % afirmó que logra desconectarse completamente. A esto se suma que el 78 % tiene dificultades para dejar de pensar en el trabajo durante su tiempo libre. Para el 41 %, esta situación ocurre a menudo o siempre, lo que evidencia que el cierre de la jornada no necesariamente representa una pausa mental de las responsabilidades profesionales.