Empresas & Management

Las mayores 'banderas rojas' que los CEOs detectan en sus empleados

Diversos CEOs consultados coinciden en que ningún talento individual puede sostener una cultura laboral sin pasión ni colaboración.

  • Las mayores 'banderas rojas' que los CEOs detectan en sus empleados

    Los líderes coinciden en que los mayores peligros para una organización no son la inexperiencia ni los errores, sino la falta de humildad, motivación y espíritu de equipo. Foto de iStock
2025-10-31

Por revistaeyn.com

En el competitivo mundo laboral actual, no basta con tener habilidades técnicas o un currículum impecable. Cada vez más directores ejecutivos aseguran que las verdaderas señales de alerta en un empleado o candidato tienen que ver con su actitud, su nivel de compromiso y su capacidad para trabajar en equipo.

Ben Goodwin, cofundador y director ejecutivo de la empresa de bebidas Olipop, tiene una regla clara al momento de contratar: solo incorpora a personas realmente entusiasmadas por lo que hacen. Para él, la falta de motivación es una de las mayores banderas rojas en el entorno profesional.

Retener al talento joven, uno de los retos de las empresas guatemaltecas

“Tienen que tener fuego en la sangre”, dijo en una entrevista con CNBC Make It. La pasión, añadió, es tan importante que incluso puede superar la experiencia técnica: “Entre pasión y conocimientos, la pasión siempre gana. Si es genuina, el resto se puede aprender”.

Sin embargo, Goodwin también advierte sobre el otro extremo: cuando el entusiasmo se convierte en ego. “No podemos contratar a nadie cuyo ego sea más grande que la misión del equipo”, señaló. Según el empresario, el verdadero compromiso con la empresa surge cuando las personas se sienten parte de algo más grande que ellas mismas.

Bill Phelps, director ejecutivo de Dave’s Hot Chicken y ex CEO de Wetzel’s Pretzels, comparte una visión similar. Para él, el mayor peligro dentro de una organización es la falta de empatía y generosidad. “Un trabajador tóxico contagia su actitud al resto del equipo”, explicó.

R2 recibe inversión estratégica de Ant International para ampliar acceso al crédito de las pymes

En cambio, las personas desinteresadas y colaborativas no solo contribuyen a un mejor ambiente laboral, sino que también tienden a ascender con mayor rapidez.

“Cuando eres increíblemente generoso, todo te regresa”, afirmó. Phelps no duda en despedir a quien afecte la moral colectiva: “No me enorgullece despedir a alguien, pero sí me enorgullece proteger una cultura saludable”.

Por su parte, Monica Cepak, directora ejecutiva de Wisp, considera que un ego inflado es una de las advertencias más evidentes durante una entrevista.

Para detectarlo, suele preguntar a los candidatos cuál ha sido el problema más difícil que resolvieron en el trabajo y cómo lo hicieron. Si la respuesta está llena de “yo”, Cepak lo interpreta como una señal de alarma: “Si no escucho un solo ‘nosotros’, sé que no encajará aquí”.

Redacción web
revistaeyn.com
Redacción digital

Sitio web de la Revista Estrategia & Negocios. La puerta a la realidad centroamericana para el mundo.

Empleados
|
Empresas
|
Ambiente laboral
|
contrataciones
|
Alertas
|
Trabajo en equipo
|

12 ejemplares al año por $75

SUSCRIBIRSE