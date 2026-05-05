Las perspectivas de crecimiento de Duolingo se moderan

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La plataforma de aprendizaje de idiomas reportó ingresos de US$292.0 millones en el primer trimestre, superando las estimaciones de los analistas de US$288.5 millones, según datos recopilados por LSEG.

Por revistaeyn.com Duolingo reportó sólidos resultados en el primer trimestre, pero anticipó una trayectoria de crecimiento más moderada en adelante, ya que la aplicación de aprendizaje de idiomas prioriza la participación de los usuarios y las mejoras del producto por encima de la monetización a corto plazo. En el centro de la estrategia de Duolingo está un cambio deliberado hacia la priorización de la experiencia del usuario y la retención a largo plazo, en lugar de la monetización inmediata, mientras invierte en la calidad del producto y el compromiso para construir una base más amplia de suscriptores de pago.

“Estamos haciendo apuestas a largo plazo, y los retornos de las inversiones que estamos realizando se verán en 2027 y más adelante”, dijo la directora financiera Gillian Munson a Reuters. Los inversionistas se han centrado cada vez más en si Duolingo puede sostener su sólida conversión de usuarios gratuitos en suscriptores de pago bajo su modelo freemium, particularmente en un contexto de desaceleración en el crecimiento de las reservas. La plataforma de aprendizaje de idiomas reportó ingresos de US$292.0 millones en el primer trimestre, superando las estimaciones de los analistas de US$288.5 millones, según datos recopilados por LSEG, mientras que el crecimiento de las suscripciones se mantuvo como el principal motor de su negocio. Los usuarios activos diarios aumentaron un 21 % hasta alcanzar los 56.5 millones, mientras que los suscriptores de pago crecieron un 21 % hasta los 12.5 millones, lo que refleja un compromiso sostenido en su base global de usuarios. Las reservas totales crecieron un 14 % hasta los US$308.5 millones en el primer trimestre, superando las estimaciones de US$301.7 millones, según datos recopilados por Visible Alpha.