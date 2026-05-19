Tres claves para transformar la jerarquía e impacto en las empresas

Por revistaeyn.com
El liderazgo dejó de medirse únicamente por la autoridad o el tamaño de las organizaciones, en un entorno empresarial marcado por la incertidumbre y la necesidad de adaptación constante.
Para 2026, la verdadera diferencia competitiva radica en la capacidad de los líderes para convertirse en figuras indispensables dentro de sus ecosistemas, una idea que el fotógrafo de grandes especies y conferencista Gerardo del Villar compara con el papel del oso en la naturaleza.
A partir de las experiencias recopiladas en su obra "Los tiburones también tienen miedo", Del Villar plantea que las empresas deben evolucionar hacia un “Liderazgo de Nicho”, donde el impacto estratégico pese más que la jerarquía.
Según el especialista, las organizaciones exitosas serán aquellas capaces de sostener el equilibrio de su entorno y no solo de expandirse agresivamente.
La primera clave para transformar la jerarquía empresarial consiste en priorizar objetivos claros por encima del exceso de tareas. En un mercado saturado de información y presión operativa, Del Villar advierte que muchos equipos desperdician energía en actividades sin dirección estratégica.
“Los grandes líderes del entorno natural reinan porque poseen una claridad absoluta sobre su ‘qué’ y su ‘para qué’”, señala. Bajo esta lógica, el liderazgo moderno exige enfocarse en metas concretas y eliminar distracciones que limiten la productividad y el impacto.
La segunda clave está relacionada con la vulnerabilidad como herramienta de prevención y fortalecimiento organizacional. Para Del Villar, reconocer debilidades no representa una señal de fragilidad, sino una ventaja competitiva.
“Por más poderoso o rebelde que parezca alguien, también es acechado por sus temores”, sostiene el conferencista. En el ámbito corporativo, esta visión implica que los directivos deben identificar sus puntos ciegos y apoyarse en las capacidades de sus equipos para construir estructuras más resilientes y colaborativas.
El tercer elemento apunta a la gestión de crisis bajo lo que denomina el “Principio de la Adrenalina”. Inspirado en el comportamiento de los grandes depredadores, Del Villar enfatiza la necesidad de mantener la estrategia por encima de las reacciones impulsivas.
“Cuando la adrenalina se antepone a la razón y al buen manejo del miedo, corremos un riesgo grande”, advierte. La reflexión cobra relevancia en un contexto donde las empresas enfrentan disrupciones constantes, desde cambios tecnológicos hasta transformaciones económicas globales.
La tendencia también encuentra respaldo en estudios internacionales. De acuerdo con la consultora Gartner, las compañías que priorizan la resiliencia sistémica tienen mayores probabilidades de sostener márgenes de beneficio estables frente a escenarios adversos.
En la misma línea, el World Economic Forum identifica la inteligencia adaptativa como una de las competencias más importantes para los CEO de esta década.
Para Del Villar, el liderazgo empresarial del futuro ya no dependerá de quién ocupa más espacio, sino de quién logra convertirse en indispensable para su industria. “El peligro más peligroso es aquel que no ves”, concluye.