Empresas & Management

Tres claves para transformar la jerarquía e impacto en las empresas

En un mercado saturado de ruido, quien lidera debe eliminar las distracciones y enfocarse en metas precisas; es fundamental entender que la energía sin dirección es simple desperdicio operativo.

Por revistaeyn.com El liderazgo dejó de medirse únicamente por la autoridad o el tamaño de las organizaciones, en un entorno empresarial marcado por la incertidumbre y la necesidad de adaptación constante. Para 2026, la verdadera diferencia competitiva radica en la capacidad de los líderes para convertirse en figuras indispensables dentro de sus ecosistemas, una idea que el fotógrafo de grandes especies y conferencista Gerardo del Villar compara con el papel del oso en la naturaleza.

A partir de las experiencias recopiladas en su obra "Los tiburones también tienen miedo", Del Villar plantea que las empresas deben evolucionar hacia un “Liderazgo de Nicho”, donde el impacto estratégico pese más que la jerarquía. Según el especialista, las organizaciones exitosas serán aquellas capaces de sostener el equilibrio de su entorno y no solo de expandirse agresivamente. La primera clave para transformar la jerarquía empresarial consiste en priorizar objetivos claros por encima del exceso de tareas. En un mercado saturado de información y presión operativa, Del Villar advierte que muchos equipos desperdician energía en actividades sin dirección estratégica. “Los grandes líderes del entorno natural reinan porque poseen una claridad absoluta sobre su ‘qué’ y su ‘para qué’”, señala. Bajo esta lógica, el liderazgo moderno exige enfocarse en metas concretas y eliminar distracciones que limiten la productividad y el impacto.