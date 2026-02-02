Empresas & Management

Hiberus adquiere filiales de Telefónica Tech en México, Colombia y Chile

Para Hiberus, la compra le permitirá consolidar su presencia en América Latina además de reforzar su presencia en mercados clave.

Por revistaeyn.com La tecnológica Hiberus, especializada en negocios tecnológicos, adquirió las filiales de Telefónica Tech de Colombia, México y Chile, informó la operadora en un comunicado. Como parte del acuerdo, ambas firmas continuarán trabajando de manera conjunta para atender a los clientes multinacionales de la región. Esta desinversión se suma a las realizadas en las distintas filiales de Telefónica Hispam. Hace unos días, Vivo adquirió la unidad de ciberseguridad de Telefónica Tech en Brasil.

Sobre esta unidad de negocios, el CEO de Telefónica, Marc Murtra, había afirmado meses atrás que no lo impresionaba demasiado, tal como trascendió en medios españoles. Pese a la adquisición de estas unidades de negocios, se aclaró que el Centro de Operaciones Digitales de Colombia seguirá formando parte de Telefónica Tech, y continuará operando tal como hasta ahora. Para Hiberus, la compra le permitirá consolidar su presencia en América Latina además de reforzar su presencia en mercados clave. "Este acuerdo es un paso natural dentro de nuestra evolución como compañía de servicios digitales del Grupo Telefónica, en el marco del nuevo Plan Estratégico Transform & Grow", dijo María Jesús Almazor, directora de Operaciones de Telefónica Tech para España y América.