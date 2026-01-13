Empresas & Management

Los mercados de predicciones apuestan sobre la próxima jugada de Trump en el exterior

Por Agencia EFE Los mercados de predicciones en Estados Unidos se han convertido en un termómetro social y ya reflejan mayores expectativas de intervención en el extranjero por parte del Gobierno de Donald Trump tras la detención del presidente venezolano, Nicolás Maduro. Los principales exponentes son Polymarket y Kalshi, que permiten a los usuarios o 'traders' apostar dinero sobre la probabilidad de acontecimientos globales, desde deportes y cultura hasta elecciones y conflictos, con miles de preguntas en las que tomar una posición de sí o no.

Poco antes de la captura de Maduro en Caracas, un usuario había apostado US$32.000 a que el líder chavista sería depuesto en enero, lo que le reportó unas ganancias de US$400.000, según reportó la prensa estadounidense, entre sospechas de posible tráfico de información. Son tendencia reciente si Trump "comprará Groenlandia", apuesta a la que los usuarios de Polymarket dan una probabilidad del 18 %, con US$4,6 millones en juego, o si "comprará al menos parte" del territorio danés, con una probabilidad del 38 % en Kelshi, y un volumen de US$2,5 millones de dólares. También están apostando en el primer portal el siguiente objetivo de Trump, como si se tratara de un casino: dan una probabilidad del 31 % a "otro bombardeo de EEUU a Venezuela", del 26 % a un ataque en Cuba y del 12 % en Colombia, en todos los casos antes de final de año.

¿Reflejan expectativas, o son solo especulativos?

Según un informe publicado a finales de 2025 por Keyrock y Dune, los mercados de predicciones han crecido exponencialmente desde principios de 2024 y ya mueven mensualmente unos US$13.000 millones, con cada vez más participantes e intensidad en las transacciones. Este informe sostiene que estos mercados se están convirtiendo en "sistemas de información" que sustituyen "predicciones estáticas, encuestas y narrativas con probabilidades que se actualizan en el momento", y que "hacen medibles y accionables las expectativas colectivas". Uno de los autores, Amir Hajian, investigador de activos digitales de Keyrock declaró que las probabilidades de este mercado "reflejan creencias y también retroalimentan cómo los acontecimientos se tratan e interpretan", lo que crea un "bucle" con las percepciones sociales. Los actores políticos, agrega Hajian, ya usan estos mercados para observar "cambios" de percepción "antes y después de un discurso, debate" u otra información, ya que ofrecen "un 'feedback' inmediato". "Esto significa que los mercados pueden dictar política porque el público puede evaluar colectivamente la credibilidad, riesgo y probabilidad de una empresa o político en tiempo real", dice, y anticipa que a medida que estos mercados se integren en los medios y las finanzas, el "bucle del feedback" tendrá más peso. Por su parte, el profesor de Economía Koleman Strumpf, de la Universidad Wake Forest (Carolina del Norte), investigador de los mercados de predicciones, responde a si reflejan expectativas o son especulativos señalando que los 'traders' solo comercian "si creen que tienen una información o ventaja".