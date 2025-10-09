Más 400 turoperadores de Panamá reciben capacitación de Copa

Empresas & Management

Por Agencia EFE Más de 400 empresas de turismo, emprendedores, estudiantes y autoridades de Panamá recibieron una formación para impulsar el sector en el país, cada vez más en auge, en el ‘Foro de Capacitación Turística’, organizado por la aerolínea Copa. "La intención del evento es poder impulsarlos y capacitarlos en sus habilidades; entender cuáles son los turistas que vienen a Panamá, por qué y qué vienen a hacer, qué es lo que buscan y realmente ir al grano en el tema de entrega de valor a los turistas que nos visitan", dijo a EFE la gerente de Comunicaciones Externas de Copa Airlines, Katherine Katsudas.

Bajo el lema 'Elevando Juntos el Turismo por Panamá', el evento también reunió a las principales autoridades turísticas del país así como a directivos de grandes empresas -como Visa o Google- para charlar sobre cómo impulsar el turismo en el país, que este primer semestre de 2025 registró un aumento de visitantes de 4,3 %. "(El evento) nos permite aportar directamente a quienes reciben a esos turistas que están llegando a Panamá y entregarles buen servicio, calidad en la atención, un producto de calidad y así poder lograr posicionarnos de manera que la siguiente vacación escojan venir a Panamá", agregó Katsudas. Por medio de bloques formativos, compuestos de tres a cinco panelistas, los expertos han abordado lo que buscan los turistas al viajar y la importancia de crear una cultura de servicio que potencie la marca y eleve la experiencia en Panamá, según información de Copa Airlines. Así como "la necesidad de entender el marketing más allá de las redes sociales y aprovechar diferentes métodos de pago que fortalezcan a las pequeñas y medianas empresas; en conjunto, una visión integral que combina servicio, innovación y estrategias prácticas para generar crecimiento sostenible", detalló.