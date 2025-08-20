Copa Airlines gradúa a técnicos aeronáuticos, con mayor presencia femenina

Empresas & Management

ATA, creada y financiada por Copa a través de la Fundación Despega, ofrece formación gratuita a los estudiantes, quienes además reciben un estipendio mensual de US$350, transporte, seguro, uniforme y materiales de estudio.

Por Agencia EFE La Academia de Técnicos Aeronáuticos (ATA) de Copa Airlines celebró la graduación de 47 técnicos de mantenimiento aeronáutico, un acto en donde se destacó la creciente incorporación de mujeres en un sector históricamente dominado por hombres. "Es bastante satisfactorio ser una de las pocas mujeres que trabaja en esta carrera, en una profesión que es dominada por los hombres", señaló a EFE Melanie Castillo, quien -junto a Natalia Barb y Lesly Araba- fue una de las tres mujeres que integraron esta promoción.

Castillo, quien anteriormente estudiaba un bachillerato agropecuario, reconoció que al inicio le fue "un poco difícil porque yo en mi vida (nunca) había tocado algo de mecánica"; sin embargo, afirmó que ha sabido adaptarse bastante "a lo que es el trabajo que requiere fuerza, pero también inteligencia". Además de su diploma, las tres graduadas recibieron un pin del programa "Eleva", que representa, según la compañía, un "símbolo de una industria que ofrece oportunidades para todos por igual". Dicho programa trabaja para que en un futuro "un 25% de las vacantes de mantenimiento sean ocupadas por mujeres", destaca Copa. Rafael Samudio, vicepresidente de Operaciones Técnicas de Copa Airlines, admitió que "la mecánica de aviación no es una carrera común en las mujeres", aunque subrayó que la aerolínea apuesta "a que cada día más jóvenes damas estén dispuestas y quieran también pertenecer a las filas" de la empresa como técnicos de mantenimiento. De acuerdo con cifras de la compañía, actualmente el 18 % de los 138 estudiantes activos de la academia son mujeres, un porcentaje que la aerolínea considera esencial para impulsar la diversidad en la industria aérea panameña.