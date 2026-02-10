Coca-Cola prevé un crecimiento lento de ingresos ante una demanda inestable

Por revistaeyn.com
Coca-Cola pronosticó un crecimiento moderado de sus ingresos para 2026 tras no alcanzar las expectativas del cuarto trimestre, ya que la demanda de refrescos se debilitó en Norteamérica y Asia.
La compañía, que se encuentra en medio de una transición de director ejecutivo con el veterano Henrique Braun listo para asumir el cargo el 31 de marzo, ha estado aumentando los precios de sus bebidas para compensar mayores costos de insumos, aunque esto ha afectado los presupuestos de los consumidores estadounidenses golpeados por la inflación, quienes buscan opciones más económicas para el hogar.
Su rival PepsiCo dijo la semana pasada que reduciría los precios de productos clave como Lay’s y Doritos, luego de que los consumidores reaccionaran negativamente a varias rondas de incrementos de precios en los últimos años.
El volumen total de cajas vendidas por Coca-Cola aumentó 1 % en el trimestre, en línea con el crecimiento registrado en los tres meses anteriores. En el conjunto del año se mantuvo sin cambios, mientras que los precios —que subieron 4% anual— impulsaron el desempeño.
Coca-Cola apunta a que sus ingresos orgánicos crezcan entre 4 % y 5 % en 2026, frente a estimaciones de 5.3 % y a un aumento de 5 % en 2025, reporta Reuters.
“(El pronóstico) parece conservador, pero es apropiado para el inicio del año. El mercado probablemente esperaba más”, dijo el analista de Jefferies Kaumil Gajrawala en una nota.
OTRAS BEBIDAS
La empresa también ha apostado por el crecimiento de refrescos sin azúcar, bebidas deportivas y tés embotellados, mientras los consumidores estadounidenses se inclinan por opciones con menos azúcar en medio de una mayor adopción de medicamentos para bajar de peso que suprimen el apetito.
PepsiCo indicó que confía en el control de porciones para impulsar la demanda de sus snacks. Coca-Cola, por su parte, ha invertido en productos como la leche Fairlife con proteína añadida para atraer a consumidores preocupados por la salud.
El crecimiento del volumen fue plano en la región Asia-Pacífico durante el trimestre, mientras la compañía enfrenta un cambio creciente hacia marcas regionales.
Coca-Cola reportó ingresos de US$11,820 millones en el cuarto trimestre, frente a estimaciones de US$12,030 millones. En términos ajustados, ganó 58 centavos por acción, superando las previsiones de 56 centavos, según datos recopilados por LSEG.
La empresa proyecta un crecimiento anual de su ganancia ajustada por acción de entre 7 % y 8 %, frente a expectativas de un aumento de 7.9 %.