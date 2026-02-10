Empresas & Management

Coca-Cola prevé un crecimiento lento de ingresos ante una demanda inestable

El volumen total de cajas vendidas por Coca-Cola aumentó 1 % en el trimestre, en línea con el crecimiento registrado en los tres meses anteriores.

Por revistaeyn.com Coca-Cola pronosticó un crecimiento moderado de sus ingresos para 2026 tras no alcanzar las expectativas del cuarto trimestre, ya que la demanda de refrescos se debilitó en Norteamérica y Asia. La compañía, que se encuentra en medio de una transición de director ejecutivo con el veterano Henrique Braun listo para asumir el cargo el 31 de marzo, ha estado aumentando los precios de sus bebidas para compensar mayores costos de insumos, aunque esto ha afectado los presupuestos de los consumidores estadounidenses golpeados por la inflación, quienes buscan opciones más económicas para el hogar.

Su rival PepsiCo dijo la semana pasada que reduciría los precios de productos clave como Lay’s y Doritos, luego de que los consumidores reaccionaran negativamente a varias rondas de incrementos de precios en los últimos años. El volumen total de cajas vendidas por Coca-Cola aumentó 1 % en el trimestre, en línea con el crecimiento registrado en los tres meses anteriores. En el conjunto del año se mantuvo sin cambios, mientras que los precios —que subieron 4% anual— impulsaron el desempeño. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción. Newsletter Suscríbase a nuestra newsletter para recibir nuestras novedades. Introduzca su dirección de e-mail para suscribirse Introduce tu dirección de e-mail para suscribirte. Ej.: abc@xyz.com SUSCRIBIRSE Coca-Cola apunta a que sus ingresos orgánicos crezcan entre 4 % y 5 % en 2026, frente a estimaciones de 5.3 % y a un aumento de 5 % en 2025, reporta Reuters. “(El pronóstico) parece conservador, pero es apropiado para el inicio del año. El mercado probablemente esperaba más”, dijo el analista de Jefferies Kaumil Gajrawala en una nota.

OTRAS BEBIDAS

La empresa también ha apostado por el crecimiento de refrescos sin azúcar, bebidas deportivas y tés embotellados, mientras los consumidores estadounidenses se inclinan por opciones con menos azúcar en medio de una mayor adopción de medicamentos para bajar de peso que suprimen el apetito. PepsiCo indicó que confía en el control de porciones para impulsar la demanda de sus snacks. Coca-Cola, por su parte, ha invertido en productos como la leche Fairlife con proteína añadida para atraer a consumidores preocupados por la salud.