Álvaro Cofiño, presidente McDonald’s Mesoamérica: felicidad como guía para el desarrollo

El modelo de McDonald’s Mesoamérica se basa en un conjunto de principios y valores, donde sobresale el propósito central de la compañía: “Gente feliz” . El concepto tiene el sello de Álvaro Cofiño , Presidente de la compañía y uno de los Empresarios Más Admirados de 2025, del especial de E&N, junto con SKALENO Advisory.

Cofiño destaca en el Pilar Adaptabilidad al Entorno, es decir, aquel que ha liderado con éxito durante crisis o transformaciones profundas.

El líder guatemalteco, durante una plática con Estrategia & Negocios, reconoce que esta meta de felicidad no solo se limita a la satisfacción de los equipos internos, sino que también abarca una relación cordial que involucra a clientes, proveedores y a las comunidades donde operan.

Álvaro ha sido testigo y protagonista de la evolución. Cuando se integró al negocio familiar -bajo la guía de sus padres- la empresa solo operaba en Guatemala, una plaza donde únicamente tenían dos restaurantes. Desde entonces, el crecimiento de la cadena ha sido exponencial. Ahora opera 160 restaurantes en 4 países (Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua).

El liderazgo de Álvaro Cofiño inspira una cultura organizacional que valora la diversidad y la igualdad, fomentando un entorno que respeta a las personas y les brinda un sentido de propósito ,cohesión y crecimiento personal y profesional.

