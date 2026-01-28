Spotify realizó pago récord de más de US$11.000 millones a industria musical

Empresas & Management

Por revistaeyn.com Spotify dijo que el año pasado pagó más de US$11.000 millones a la industria musical, y agregó que se trató del mayor pago anual a la música por parte de un minorista en la historia. La plataforma sueca de streaming señaló en una entrada de su blog que sus pagos en 2025 crecieron más de un 10 % respecto al año anterior, y que los artistas y sellos independientes representaron la mitad de todas las regalías.

La compañía ha estado priorizando la retención y la incorporación de nuevos artistas a la plataforma, mientras enfrenta una fuerte competencia de otros grandes actores del mercado del streaming musical, como YouTube y Apple, reporta Reuters. YouTube dijo en octubre que había pagado más de US$8.000 millones a la industria musical en los 12 meses comprendidos entre julio de 2024 y junio de 2025. "Dado que Spotify paga dos tercios de todos sus ingresos musicales a la industria —casi el 70 % de lo que recibe—, a medida que los ingresos de Spotify crecen, los pagos a la música también han aumentado", indicó el blog.