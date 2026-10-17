México anuncia fin de restricciones de EEUU a nuevos vuelos

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El Departamento de Transporte (DOT) de Estados Unidos revocó las restricciones que impedían a las aerolíneas mexicanas la apertura de nuevos vuelos hacia ese país desde la capital mexicana.

Por Agencia EFE El Gobierno de México anunció que Estados Unidos levantó "con efecto inmediato" las restricciones a nuevos vuelos desde los aeropuertos de la zona metropolitana de la Ciudad de México, impuestas hace casi un año, tras diferencias por la reducción de operaciones aéreas y el traslado de vuelos de carga. En un comunicado conjunto, las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), informaron que el Departamento de Transporte (DOT) de Estados Unidos revocó las restricciones que impedían a las aerolíneas mexicanas la apertura de nuevos vuelos hacia ese país desde la capital mexicana.

"La decisión refleja la voluntad de ambos gobiernos de avanzar hacia una nueva etapa de la relación bilateral en materia de aviación", indicó la nota. La medida afectaba al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM). Las autoridades mexicanas destacaron que la decisión "con efecto inmediato" reabre "la posibilidad de desarrollar rutas y frecuencias desde el AICM y del AIFA hacia el mercado estadounidense". La medida revoca así la Orden 213-2 mediante la cual el DOT había restringido dos operaciones existentes, once propuestas, así como operaciones "futuras de transportistas mexicanos", puntualizaron. A finales de octubre de 2025, EE.UU. prohibió a las aerolíneas mexicanas solicitar nuevas rutas o aumentos de frecuencias hacia Estados Unidos desde el AIFA y el AICM, aunque no afectaba las operaciones ya existentes, con excepción de dos rutas desde el AIFA.