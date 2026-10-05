Empresarios de Panamá apoyan posible negociación para cerrar mina

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El futuro del gran yacimiento, propiedad de Minera Panamá (filial de FQM), está en manos del presidente de Panamá, José Raúl Mulino, después de recibir un informe clave hecho por una comisión integrada por tres ministerios que recomienda cerrarlo de manera ordenada y autofinanciada.

Por Agencia EFE La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, principal gremio empresarial del país, consideró "razonable" que el Gobierno "avance en una eventual negociación" con la minera canadiense First Quantum Minerals (FQM) para un cierre ordenado de la mina de cobre, como ha propuesto esta semana una comisión. El futuro del gran yacimiento, propiedad de Minera Panamá (filial de FQM), está en manos del presidente de Panamá, José Raúl Mulino, después de recibir un informe clave hecho por una comisión integrada por tres ministerios que recomienda cerrarlo de manera ordenada y autofinanciada.

Mientras que la minera canadiense se ha mostrado abierta a negociar "de buena fe" con el Gobierno un nuevo marco legal para Cobre Panamá, un proyecto con una inversión de 10.000 millones de dólares paralizado desde 2023 tras un fallo judicial que declaró inconstitucional la concesión, después de una oleada inédita de protestas. "Consideramos razonable avanzar en la evaluación y eventual negociación de esta alternativa. Esa etapa permitirá conocer sus condiciones concretas antes de que el país adopte una decisión definitiva", señaló el comunicado dominical de los empresarios panameños. La cámara empresarial solicitó "información independiente, transparencia y una decisión que protegiera los intereses del país sin trasladar sus costos a los panameños", como propone el informe, ya que considera que la elección final "debe ser jurídicamente sólida, ambientalmente responsable, económicamente sostenible y capaz de generar confianza, siempre protegiendo los intereses de Panamá".