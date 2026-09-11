Misión de empresas argentinas llega a Guatemala en busca de nuevos negocios

Guatemala será sede de una misión empresarial integrada por 15 empresas argentinas de software, tecnología, marketing, publicidad y comunicación, que llegarán al país el 28 y 29 de septiembre con el objetivo de identificar oportunidades comerciales, establecer alianzas con compañías guatemaltecas y explorar proyectos conjuntos con potencial de expansión en Guatemala y Centroamérica.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía del Conocimiento de Argentina, las exportaciones argentinas de servicios basados en conocimiento alcanzaron US$9,600 millones, el valor más alto registrado hasta ahora, con un crecimiento interanual de 8.1 %. El sector representa además el 53 % de las exportaciones de servicios del país y genera más de 285,000 empleos formales.

La misión busca trasladar parte de esa capacidad de innovación y desarrollo al mercado guatemalteco mediante conexiones directas entre empresas de ambos países.

Las empresas participantes abarcan distintas especialidades de la economía digital, entre ellas AgTech, FinTech, ciberseguridad, HealthTech, Retail, eCommerce, GovTech y EdTech, además de servicios de tecnología, marketing, publicidad y comunicación.