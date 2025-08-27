OMI: Descarbonizar tiene un costo y sector marítimo debe asumirlo

Empresas & Management

El Marco Regulatorio 'Net-Zero' establece normas regulatorias sobre el combustible marino y los precios de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), frente al rechazo abierto de Estados Unidos

Por Agencia EFE La descarbonización es uno de los retos de la Organización Marítima Internacional (OMI). Este ente de la ONU reconoce que la implementación de las medidas que impulsa para lograr las cero emisiones netas para el 2050 tienen un costo económico y pide al sector asumirlo tras años de invertir en contaminar el ambiente, como expresó su secretario general, el panameño Arsenio Domínguez. En el marco de una visita a Panamá, el secretario general defiende el llamado Marco 'Net-Zero', que establece normas regulatorias sobre el combustible marino y los precios de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), frente al rechazo abierto de Estados Unidos - que lo ha tildado de "impuesto global al carbono" que favorecería a China - o las preocupaciones de países en desarrollo que temen impactos negativos desproporcionados para ellos.

"Por supuesto que hay costos en cuanto a la implantación de las medidas económicas y las medidas técnicas para descarbonizar el buque, pero debemos reconocer al mismo tiempo que por muchos años también hemos invertido en contaminar el ambiente", afirmó Domínguez esta semana en un encuentro con periodistas en la Cancillería panameña. El plan de la OMI "es una forma en la que el sector marítimo demuestra su responsabilidad, a pesar de solamente contribuir con aproximadamente el 3 % de las emisiones globales", agrega. "Y las normas de la organización siempre tienen un impacto económico, ya sean las de seguridad, las de protección o las del medio ambiente", dice Domínguez.

MARCO REGULATORIO

El llamado marco regulatorio 'Net-Zero' fue aprobado en abril pasado durante la 83ª sesión del Comité de Protección del Medio Marino (MEPC) en Londres. Se adoptará formalmente en octubre próximo antes de entrar en vigor en 2027 y sus medidas serán obligatorias para los grandes buques transoceánicos de más de 5.000 toneladas, que emiten el 85 % de las emisiones de CO2 del transporte marítimo internacional. El objetivo de estas "medidas económicas es reforzar y apoyar la estrategia para reducir y eliminar las emisiones de carbono alrededor del año 2050", reitera Domínguez, sin dejar de reconocer que "por supuesto que hay algunos países que tienen preocupaciones que es necesario abordar". Pero "esta no es una labor nueva", pues la OMI comenzó "a abordar esas medidas desde el 2011 y en abril pasado demostró que el multilateralismo sigue estando vigente" al aprobarlas, expresa Domínguez. El marco 'Net-Zero' introduce un primer mecanismo global para fijar los precios de las emisiones, que junto con incentivos financieros pretende animar a las compañías navieras a usar combustibles y tecnologías más limpias y de cero emisiones, tales como el metanol renovable o el amoniaco.