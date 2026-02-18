Multinacional Nestlé prosigue su renovación con dos nuevos consejeros

Empresas & Management

Por Agencia EFE La mayor multinacional de la alimentación del mundo, Nestlé, presidida desde octubre de 2025 por el español Pablo Isla, anunció que propondrá el nombramiento de dos nuevos miembros para su Consejo de Administración, Fatima Francisco y Thomas Jordan, continuando así la renovación de su directiva iniciada el pasado año. Jordan, ciudadano suizo, fue presidente del Banco Nacional de Suiza (BNS), mientras que Francisco, de nacionalidad filipina, es directora ejecutiva del sector de productos para bebés, cuidado femenino y familiar de otra destacada multinacional, Procter & Gamble (P&G).

Los nombramientos deberán ser refrendados en la asamblea general de accionistas de Nestlé, que se celebrará el 16 de abril de 2026, según recordó la multinacional. "Una sólida gobernanza corporativa es la base del éxito a largo plazo de Nestlé", destacó en un comunicado Isla, quien agregó que esa gobernanza se ha fortalecido con los múltiples nombramientos de los últimos meses, entre ellos el suyo. Con los candidatos propuestos, el Consejo de Administración de Nestlé estará compuesto por trece directores independientes. Por otra parte, la firma de Vevey anunció cambios en su estructura que incluyen reuniones adicionales para aumentar la participación del Consejo y la revisión de las responsabilidades de los comités "para aprovechar mejor la diversidad de habilidades de los directores".