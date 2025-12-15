Stephanie Melville: la ética, cimiento del liderazgo

Por Daniel Zueras - Estrategia & Negocios

Stephanie Melville, presidenta de Progreso desde 2024, lidera la organización bajo el principio de que la ética y la transparencia son la mejor hoja de ruta para construir futuro en Guatemala y la región.

La estructura de gobernanza incluye una Junta General de Socios, un Consejo de Administración -encargado de la dirección estratégica y comités especializados que trabajan junto al CEO para asegurar decisiones informadas-. Un modelo sostenido en la aplicación cotidiana del Código de Valores, Ética y Conducta (COVEC), legado del fundador Carlos F. Novella.

La presidenta también expone el estrecho vínculo entre la gobernanza corporativa y la sostenibilidad: “En Progreso, la sostenibilidad no es una tendencia, sino una forma de gestionar con propósito. Entendemos las sostenibilidad como la creación de valor compartido a largo plazo ,tanto para la compañía, como para sus distintos grupos de interés”.