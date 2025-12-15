Stephanie Melville: la ética, cimiento del liderazgo

Por Daniel Zueras - Estrategia & Negocios
Stephanie Melville, presidenta de Progreso desde 2024, lidera la organización bajo el principio de que la ética y la transparencia son la mejor hoja de ruta para construir futuro en Guatemala y la región.
La estructura de gobernanza incluye una Junta General de Socios, un Consejo de Administración -encargado de la dirección estratégica y comités especializados que trabajan junto al CEO para asegurar decisiones informadas-. Un modelo sostenido en la aplicación cotidiana del Código de Valores, Ética y Conducta (COVEC), legado del fundador Carlos F. Novella.
La presidenta también expone el estrecho vínculo entre la gobernanza corporativa y la sostenibilidad: “En Progreso, la sostenibilidad no es una tendencia, sino una forma de gestionar con propósito. Entendemos las sostenibilidad como la creación de valor compartido a largo plazo ,tanto para la compañía, como para sus distintos grupos de interés”.
La visión de Melville para el liderazgo del futuro es clara: agilidad e innovación.
La líder guatemalteca fue destacada dentro de la categoría GOBIERNO CORPORATIVO Y GESTIÓN TRANSPARENTE, es decir que contribuye al fortalecimiento de Juntas Directivas y órganos de control y quien ha promovido reportes, auditorías y prácticas éticas visibles, por mencionar algunas cualidades.
En este pilar, las empresas más admiradas de Centroamérica llevan años trabajando sistemáticamente su gobernanza. Y no como moda, sino como herramienta para su sostenibilidad y competitividad. Hablando con sus líderes hemos llegado a varias conclusiones que tratamos de traducir aquí en recomendaciones concretas.
A partir de una metodología rigurosa desarrollada por Estrategia & Negocios y Skaleno Advisory, esta investigación identificó a 218 empresas y 192 líderes empresariales admirados por su desempeño en cuatro dimensiones críticas: Visión Estratégica, Capacidad de Adaptación al Entorno, Transformación Digital y estándares de Gobierno Corporativo.
LEA LA ENTREVISTA COMPLETA