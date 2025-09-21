Nature’s Bounty se expande en mercado tico

Esta expansión es posible gracias a una alianza estratégica con la empresa distribuidora local Be Healthy Be Happy , una compañía fundada por dos mujeres costarricenses comprometidas con el propósito de empoderar a las personas a través del autocuidado.

Nature’s Bounty, reconocida marca de suplementos nutricionales con más de 50 años de trayectoria internacional, llega a Costa Rica.

Desde su fundación, Be Healthy Be Happy ha buscado ser un puente entre quienes desean nutrirse, sentirse bien y vivir de forma consciente, y marcas que representen esos mismos valores.

“Cuando creamos Be Healthy Be Happy, sabíamos que no queríamos vender productos; queríamos crear un canal real de conexión con el bienestar. Con la llegada de Nature’s Bounty, ese sueño se hace tangible: ofrecemos calidad, ciencia y una verdadera herramienta para sentirse mejor”, expresó Mariana Calvosa, cofundadora de Be Healthy Be Happy.

Todos los productos de la marca son elaborados bajo estrictos estándares de calidad, incluyendo Buenas Prácticas de Manufactura (GMP), y cada lote es sometido a pruebas para garantizar su pureza, potencia y seguridad.

Sus fórmulas están diseñadas para integrarse a una rutina diaria de salud, con ingredientes esenciales como vitamina C, vitamina D3, biotina, colágeno, zinc y ácido hialurónico, entre otros.

En Costa Rica, el portafolio incluirá presentaciones en gomitas, cápsulas y tabletas.

“Para nosotras, Nature’s Bounty no es solo una marca más. Es una extensión de nuestro compromiso con la salud integral. Representa ciencia, confianza y la posibilidad de acompañar a las personas en cada etapa de su bienestar”, comenta Marijose Cageao, cofundadora de Be Healthy Be Happy.

La propuesta de Nature’s Bounty en Costa Rica está diseñada para integrarse fácilmente a estilos de vida activos y exigentes, con opciones aptas para diferentes necesidades. Varios productos son libres de gluten, sin ingredientes derivados de soya ni lácteos, y formulados para ser tomados diariamente, siguiendo siempre la dosis recomendada.