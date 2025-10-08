AES CLESA invierte casi US$2 millones para fortalecer la red eléctrica de El Salvador

Empresas & Management

Por revistaeyn.com AES CLESA, empresa distribuidora de AES El Salvador, anunció la finalización de una inversión de US$1,8 millones destinada a modernizar y ampliar la red de distribución eléctrica en los departamentos de Santa Ana, Sonsonate, Ahuachapán y La Libertad. La iniciativa impacta de manera directa a más de 100.000 clientes en zonas urbanas y rurales del occidente del país.

De acuerdo con la compañía, US$1,2 millones fueron invertidos en seis proyectos estratégicos, entre el que destaca la segunda etapa de la subestación Barra de Santiago, ubicada en la zona limítrofe entre Ahuachapán y Sonsonate. Esta obra permitirá mejorar la interconexión del sistema eléctrico, reduciendo el tiempo de interrupciones ante incidencias y fortaleciendo la capacidad de respuesta de la red. Además, se llevaron a cabo trabajos de repotenciación de circuitos eléctricos con el fin de atender la creciente demanda energética del sector comercial, industrial e inmobiliario, los cuales constituyen motores de desarrollo económico para la región occidental.