AES CLESA invierte casi US$2 millones para fortalecer la red eléctrica de El Salvador

Por revistaeyn.com
AES CLESA, empresa distribuidora de AES El Salvador, anunció la finalización de una inversión de US$1,8 millones destinada a modernizar y ampliar la red de distribución eléctrica en los departamentos de Santa Ana, Sonsonate, Ahuachapán y La Libertad.
La iniciativa impacta de manera directa a más de 100.000 clientes en zonas urbanas y rurales del occidente del país.
De acuerdo con la compañía, US$1,2 millones fueron invertidos en seis proyectos estratégicos, entre el que destaca la segunda etapa de la subestación Barra de Santiago, ubicada en la zona limítrofe entre Ahuachapán y Sonsonate.
Esta obra permitirá mejorar la interconexión del sistema eléctrico, reduciendo el tiempo de interrupciones ante incidencias y fortaleciendo la capacidad de respuesta de la red.
Además, se llevaron a cabo trabajos de repotenciación de circuitos eléctricos con el fin de atender la creciente demanda energética del sector comercial, industrial e inmobiliario, los cuales constituyen motores de desarrollo económico para la región occidental.
Paralelamente, más de US$600.000 se destinaron a la ejecución de 53 proyectos de Normalización de Líneas de Terceros (NLT), una iniciativa orientada a sustituir infraestructura fuera de norma, instalada por particulares en comunidades rurales, por una red eléctrica que cumpla los estándares regulatorios de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), garantizando así mayor seguridad y confiabilidad en el suministro.
“Estas inversiones apoyan directamente el desarrollo económico y social del occidente del país, impulsando el crecimiento del sector comercial e industrial. Además, dinamizan la economía de las comunidades al brindar un servicio de distribución óptimo y seguro”, afirmó José Lito Rodríguez, gerente de la Región Occidente de AES CLESA.