Netflix asegura que su oferta por Warner es la que garantizará su crecimiento

POR EFE

La oferta de compra de Netflix sobre Warner Bros es mejor que la de Paramount porque es la única que le permitirá crecer, dijo este lunes a la BBC Ted Sarandos, codirector ejecutivo de la plataforma, en vísperas de que se decida una de las mayores operaciones del sector.

"Esta industria será mucho más pequeña con ese propietario (Paramount) que lo que sería con Netflix. Nuestro acuerdo equivale a crecimiento. Hemos hecho crecer y crecer y crecer a este negocio desde que empezamos", recalcó.

El pasado martes, Warner Bros abrió un periodo de negociación de siete días con Paramount hasta el día de hoy con el fin de darle la oportunidad de mejorar la oferta por sus acciones y aclarar determinados términos del acuerdo de fusión propuesto, aunque dijo seguir "plenamente comprometida" con Netflix.