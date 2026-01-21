Netflix revisa su oferta por Warner Bros. Discovery: será en efectivo

Empresas & Management

Netflix presentó favorables resultados en el contexto de la lucha por fusionarse con Warner Bros.-Discovery, un acuerdo que la empresa mejoró este martes al señalar que pagará los 83.000 millones de dólares por la compañía, sin incluir deuda, en efectivo.

Por revistaeyn.com Un nuevo capítulo para esta jugada de negocios entre los grandes del streaming. Netflix está dispuesto a pagar todo en efectivo por Warner Bros. y HBO, en lugar de una combinación de efectivo y acciones. Netflix mejoró este martes al señalar que pagará los 83.000 millones de dólares por la compañía, sin incluir deuda, en efectivo. La transacción se financiará “a través de una combinación de efectivo disponible, líneas de crédito disponibles y financiamiento comprometido”. Netflix está ofreciendo US$ 27,75 por acción de Warner por el estudio cinematográfico y los activos de transmisión de la compañía, que se dividirán en una nueva empresa que cotizará en bolsa llamada Warner Bros. a finales de este año.

Netflix había ofrecido previamente US$ 23,25 en efectivo y el resto en acciones de Netflix, lo que permitió a Paramount argumentar que su oferta en efectivo era superior. Las empresas esperan que la nueva oferta en efectivo ayude a defenderse de la oferta de adquisición hostil de Paramount por la totalidad de Warner. Paramount ya revisó su oferta para que sea íntegramente en efectivo y ha seguido adelante con su plan de comprar acciones a US$ 30 cada una. A principios de este mes, el director ejecutivo de Paramount, David Ellison, también amenazó con una disputa de poderes, prometiendo nominar a un grupo de miembros de la junta directiva favorables a Paramount para asumir el control de la junta directiva de Warner.

Netflix aumenta el beneficio neto un 26 % en 2025, hasta los US$10.981 millones

El coloso del entretenimiento Netflix informó este martes que aumentó su beneficio neto un 26,05 % en 2025, hasta situarse en 10.981 millones de dólares, impulsado por el aumento de las membresías y mayores ingresos por publicidad. La empresa superó todos los objetivos financieros marcados para 2025, con un aumento de los ingresos en el cuarto trimestre del 18 % interanual, mientras trabaja para cerrar el acuerdo de fusión con Warner Bros.-Discovery