Netflix revisa su oferta por Warner Bros. Discovery: será en efectivo

Por revistaeyn.com
Un nuevo capítulo para esta jugada de negocios entre los grandes del streaming. Netflix está dispuesto a pagar todo en efectivo por Warner Bros. y HBO, en lugar de una combinación de efectivo y acciones.
Netflix mejoró este martes al señalar que pagará los 83.000 millones de dólares por la compañía, sin incluir deuda, en efectivo.
La transacción se financiará “a través de una combinación de efectivo disponible, líneas de crédito disponibles y financiamiento comprometido”.
Netflix está ofreciendo US$ 27,75 por acción de Warner por el estudio cinematográfico y los activos de transmisión de la compañía, que se dividirán en una nueva empresa que cotizará en bolsa llamada Warner Bros. a finales de este año.
Netflix había ofrecido previamente US$ 23,25 en efectivo y el resto en acciones de Netflix, lo que permitió a Paramount argumentar que su oferta en efectivo era superior.
Las empresas esperan que la nueva oferta en efectivo ayude a defenderse de la oferta de adquisición hostil de Paramount por la totalidad de Warner.
Paramount ya revisó su oferta para que sea íntegramente en efectivo y ha seguido adelante con su plan de comprar acciones a US$ 30 cada una. A principios de este mes, el director ejecutivo de Paramount, David Ellison, también amenazó con una disputa de poderes, prometiendo nominar a un grupo de miembros de la junta directiva favorables a Paramount para asumir el control de la junta directiva de Warner.
Netflix aumenta el beneficio neto un 26 % en 2025, hasta los US$10.981 millones
El coloso del entretenimiento Netflix informó este martes que aumentó su beneficio neto un 26,05 % en 2025, hasta situarse en 10.981 millones de dólares, impulsado por el aumento de las membresías y mayores ingresos por publicidad.
La empresa superó todos los objetivos financieros marcados para 2025, con un aumento de los ingresos en el cuarto trimestre del 18 % interanual, mientras trabaja para cerrar el acuerdo de fusión con Warner Bros.-Discovery
La compañía registró un sólido desempeño, con ingresos de 45.183 millones de dólares de facturación anual, un 16 % más que en 2024, un impulso financiero que vino acompañado de una expansión en su base de usuarios, que ya sobrepasa los 325 millones de suscriptores.
La empresa indica que el margen operativo anual subió a 29,5 % desde 26,7 % en 2024. En cifras, el resultado operativo anual pasó de 10.418 millones en 2024 a 13.327 millones en 2025.
El repunte del 9 % en la visualización de contenido original durante la segunda mitad de 2025 fue conseguido gracias a una cartelera diversa y de alto impacto, como la temporada final de 'Stranger Things', con 120 millones de reproducciones, o la quinta temporada de 'Emily in Paris', con 41 millones.
También el estreno en octubre de 'Frankenstein', del cineasta mexicano Guillermo del Toro, contribuyó con 102 millones de visualizaciones en la plataforma de contenidos en línea.
Netflix prevé "mantener un crecimiento sólido" para el próximo año fiscal, con unos ingresos de entre 50.700 y 51.700 millones de dólares (un incremento de hasta el 14 %), así como "una expectativa de que las ganancias por publicidad prácticamente se dupliquen y un margen operativo del 31,5 %", indicó en un comunicado.