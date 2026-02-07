Acuerdo de Netflix con Warner enfrenta el escrutinio del Departamento de Justicia

Por revistaeyn.com
El Departamento de Justicia de Estados Unidos está investigando a Netflix por posibles prácticas anticompetitivas, mientras revisa la propuesta de la compañía de streaming para adquirir los estudios de Warner Discovery y el servicio de streaming HBO Max.
De acuerdo con una citación civil a la que tuvo acceso The Wall Street Journal, el Departamento de Justicia está analizando cómo Netflix compite con sus rivales, lo que sugiere que las autoridades temen que el acuerdo con Warner pueda fortalecer la posición de mercado de Netflix o incluso derivar en una situación de monopolio.
En la citación enviada a otra empresa del sector del entretenimiento, la agencia solicitó específicamente información sobre “cualquier otra conducta excluyente por parte de Netflix que razonablemente pueda parecer capaz de afianzar su poder de mercado o de monopolio”.
Netflix acordó en diciembre adquirir los activos de Warner por US$27,75 por acción en efectivo, lo que valora la operación en unos US$72.000 millones.
El Departamento de Justicia también está revisando la propuesta de adquisición de Paramount, la cual Warner ha recomendado a sus accionistas rechazar.
La legislación antimonopolio de Estados Unidos otorga a los reguladores amplias facultades para bloquear fusiones que puedan conducir a condiciones monopolísticas en un mercado.
Con información de Investing