Acuerdo de Netflix con Warner enfrenta el escrutinio del Departamento de Justicia

Por revistaeyn.com

El Departamento de Justicia de Estados Unidos está investigando a Netflix por posibles prácticas anticompetitivas, mientras revisa la propuesta de la compañía de streaming para adquirir los estudios de Warner Discovery y el servicio de streaming HBO Max.

De acuerdo con una citación civil a la que tuvo acceso The Wall Street Journal, el Departamento de Justicia está analizando cómo Netflix compite con sus rivales, lo que sugiere que las autoridades temen que el acuerdo con Warner pueda fortalecer la posición de mercado de Netflix o incluso derivar en una situación de monopolio.