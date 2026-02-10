Paramount mejora su oferta para adquirir Warner Bros. Discovery

Empresas & Management

Por revistaeyn.com Paramount Skydance dijo que ha mejorado su propuesta para adquirir Warner Bros. Discovery (WBD), al incorporar un llamado “cargo por demora” (ticking fee) para transmitir confianza regulatoria, entre otros nuevos elementos. No obstante, Paramount se abstuvo de aumentar el precio ofrecido por acción a los accionistas de WBD. En diciembre, la compañía lanzó una oferta pública de adquisición hostil por la totalidad de Warner Bros. Discovery a US$30 por acción, en efectivo. La empresa sostiene que su propuesta es superior a la transacción pendiente entre Warner Bros. Discovery y Netflix.

"Los beneficios adicionales de nuestra oferta superior de 30 dólares por acción, totalmente en efectivo, subrayan claramente nuestro firme e inquebrantable compromiso de entregar todo el valor que los accionistas de WBD merecen por su inversión", afirmó el director ejecutivo de Paramount, David Ellison, en un comunicado. "Estamos realizando mejoras significativas: respaldamos esta oferta con miles de millones de dólares, brindamos a los accionistas certeza de valor, una ruta regulatoria clara y protección frente a la volatilidad del mercado". El denominado "cargo por demora" sería pagadero a los accionistas de WBD en caso de posibles retrasos en la obtención de la aprobación regulatoria para una eventual fusión entre Paramount y WBD. Paramount fijó este cargo en 25 centavos por acción por trimestre a partir del momento en que la transacción no se haya cerrado después de finales de 2026, lo que —según la empresa— "refuerza la confianza de Paramount en la rapidez y certeza de la aprobación regulatoria de su operación".