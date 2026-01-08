Paramount insiste en la oferta por Warner Bros Discovery

Empresas & Management

Por Agencia EFE Paramount Skydance insistió en que su oferta de compra de Warner Bros Discovery a US$30 por acción es "superior" a la de Netflix y apeló a los accionistas de la empresa en venta, pese al rechazo de su consejo de administración. El consejo de administración de Warner (WBD) rechazó la última oferta de adquisición de Paramount al considerarla "inferior" a su acuerdo alcanzado a principios de diciembre con Netflix en "aspectos clave", e instó a sus accionistas a pronunciarse en el mismo sentido.

David Ellison, máximo ejecutivo de Paramount, dijo en un comunicado que su empresa "ofrece claramente un mayor valor a los inversores de WBD", y que seguirá "tratando con ellos sobre los méritos" de su oferta y trabajando en "un proceso de revisión regulatoria". Paramount señaló que ha abordado "cada preocupación" de WBD en el proceso, lo que llevó a que el 22 de diciembre el magnate Larry Ellison, cofundador de Oracle y padre de David Ellison, ofreciera una garantía personal "irrevocable" para financiar parte de la propuesta. "No obstante, WBD sigue sacando problemas en la oferta de Paramount que ya hemos abordado, incluyendo la flexibilidad en las operaciones interinas", criticó. WBD alcanzó un acuerdo de fusión con Netflix el 5 de diciembre por US$82.700 millones, con una combinación de efectivo, acciones y deuda, tras lo que Paramount lanzó su actual oferta hostil (opa) el 8 de diciembre, por US$108.400 millones.