Nueve de cada 10 panameños dicen que su salario es insuficiente, según encuesta

El 77 % de los trabajadores indica que no le sobra para ahorrar con el salario que percibe actualmente, mientras solo un 23 % si lo hace.

Entre quienes sí consiguen ahorrar, el 55 % destina menos del 5 % de su salario mensual al ahorro. Un 30% consigue guardar entre el 5% y el 10 %, el 6 % entre el 10% y el 15 %, otro 6% entre el 15 % y el 25 %, y apenas un 3 % logra ahorrar entre el 25 % y el 45 % de su ingreso mensual.

Pero, ¿por qué no logra ahorrar el panameño? Para el 43 % de los trabajadores el salario que perciben no es suficiente, el 22 % no logra ahorrar porque tiene muchos gastos y otro 22 % porque tiene muchas deudas. En tanto el 11 % indica que debe cubrir sus necesidades básicas, el 1 % argumenta que no tiene el hábito de ahorrar, y otro 1 % menciona que prefiere usarlo para comprar cosas.

De hecho, cuando se consultó si tenían deudas, el 93 % de las personas trabajadoras respondieron que sí, frente a un 7 % que se mantiene libre de ellas.