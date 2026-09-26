Panamá paraliza temporalmente megaobra del cuarto puente sobre el Canal

El proyecto es construido por el Consorcio Panamá Cuarto Puente (CPCP), integrado por las empresas China Communications Construction Company LTD y China Harbour Engineering Company LTD, que se lo adjudicó en el 2018, durante la Administración de Juan Carlos Varela (2014-2019), que estableció en 2017 las relaciones diplomáticas con China en detrimento de Taiwán.

El Ministerio del Trabajo de Panamá ordenó la paralización temporal de la construcción del cuarto puente sobre el Canal, una megaobra de más de US$2.300 millones a cargo de un consorcio chino, por "deficiencias en materia de seguridad y salud ocupacional".

"Las paralizaciones han sido frecuentes. Durante los últimos meses he paralizado esta obra por varios frentes, esta vez lo estamos haciendo casi en su totalidad", declaró a los periodistas la titular del Ministerio del Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), Jackeline Muñoz.

Un comunicado del Mitradel indicó que la nueva suspensión tiene lugar "tras un accidente laboral" ocurrido la noche del jueves el cual, según dijo la ministra a medios locales, "no fue una fatalidad", aunque recordó que en el proyecto se han registrado "tres" muertes y "una serie de accidentes repetidos".

"Quiero saber cuáles son las medidas que (en el consorcio chino) van a tomar, entendiendo que la obra no se va a abrir hasta que no se solucione la situación", agregó Muñoz.

En un recorrido de la ministra del Trabajo por la obra, se detectaron "anomalías" como "deficiencias en las medidas de seguridad, falta de uniformes adecuados, necesidad de reforzar la disponibilidad de ambulancias y de dotar al personal de herramientas apropiadas", así como "problemas en la disposición de materiales de construcción y el manejo de desechos".

"Una vez subsanadas las deficiencias y verificadas las condiciones necesarias para proteger a los trabajadores, se podrá autorizar la reanudación de los trabajos", indicó el comunicado del Mitradel.