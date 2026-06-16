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Panamá se proyecta como sede de uno de los principales foros globales de inversión en 2027

La celebración del IMC Forum 2027 representaría una oportunidad estratégica para mostrar las fortalezas de Panamá en materia de conectividad, logística, servicios financieros y estabilidad para los negocios.

Por revistaeyn.com Panamá dio un paso más en su estrategia para consolidarse como un centro regional de negocios e inversiones al anunciar su intención de convertirse en la sede del Investment Migration Council (IMC) Forum 2027, uno de los encuentros internacionales más relevantes en materia de inversión global, movilidad internacional y gestión patrimonial. La propuesta fue presentada durante la participación oficial del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) en el IMC Forum 2026, celebrado en París, Francia, donde una delegación encabezada por el ministro Julio Moltó promovió las ventajas competitivas del país ante inversionistas, instituciones financieras, firmas legales, asesores patrimoniales y líderes empresariales de distintas regiones del mundo.

De concretarse, la realización del foro en territorio panameño permitiría al país convertirse en anfitrión de una de las plataformas más influyentes para la promoción de inversiones y la atracción de capital internacional, fortaleciendo su posicionamiento como puerta de entrada a los mercados de América Latina. Según el MICI, la celebración del IMC Forum 2027 representaría una oportunidad estratégica para mostrar las fortalezas de Panamá en materia de conectividad, logística, servicios financieros y estabilidad para los negocios. Asimismo, serviría para impulsar la promoción internacional de sectores clave de la economía nacional y atraer nuevos proyectos de inversión productiva. “Cada reunión, cada alianza y cada espacio de diálogo internacional que construimos tiene un objetivo claro: generar más oportunidades para Panamá. Nuestro compromiso es seguir posicionando al país ante quienes buscan destinos confiables para invertir, crecer y desarrollar proyectos de largo plazo”, afirmó el ministro Moltó durante su participación en el encuentro.