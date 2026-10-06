Paramount Skydance cierra compra de Warner Bros Discovery por US$110.000 millones

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La nueva compañía será dirigida por el presidente y director ejecutivo de Skydance, David Ellison, y englobará los estudios de cine y televisión de Paramount y Warner Bros., los servicios de streaming Paramount+ y HBO Max, junto a las cadenas de noticias CNN y CBS News.

Por Agencia EFE Paramount Skydance cerró la compra de Warner Bros. Discovery, una operación valorada en unos US$110.000 millones, en la culminación de un polémico proceso de fusión que dará lugar a la nueva megaempresa Skydance. La nueva compañía será dirigida por el presidente y director ejecutivo de Skydance, David Ellison, y englobará los estudios de cine y televisión de Paramount y Warner Bros., los servicios de streaming Paramount+ y HBO Max, junto a las cadenas de noticias CNN y CBS News.

El exdirectivo de Mattel, Ynon Kreiz, funcionará como codirector ejecutivo de la empresa. "Hoy es un día histórico, no solo para Skydance, sino para toda nuestra industria. Desde el principio, nuestra ambición fue unir estos dos estudios de gran trayectoria y crear un competidor más fuerte", dijo Ellison en un comunicado. "Ahora esta ambición es una realidad", agregó. El ejecutivo insistió en que ahora centrarán su atención en el futuro, para lo que buscarán "construir una empresa que potencie a los creadores, entretenga al público y recompense a los accionistas". "No podríamos estar más entusiasmados por ponernos manos a la obra", afirmó.

Salida de altos ejecutivos

La fusión supone la salida de altos ejecutivos de Warner como el director ejecutivo David Zaslav, el director financiero Gunnar Wiedenfels o los directores de los estudios Warner Bros., Mike DeLuca y Pam Abdy, quienes no figuran entre los nuevos integrantes en la directiva de Skydance. Por otro lado, permanecen en la plantilla de la nueva compañía el presidente de HBO, Casey Bloys; el presidente de CNN, Mark Thompson, el ejecutivo de plataforma en línea de Discovery, JB Perrette, así como los directivos de DC Comics, James Gunn y Peter Safran.