¿Pensando en cambiar de trabajo? Primero hágase estas cinco preguntas

Por revistaeyn.com

Muchos profesionales se encuentran infelices en algún momento de sus carreras. Ya sea que estés sobrecargado de trabajo, mal pagado o sientas que tu trabajo carece de sentido, es normal preguntarse si un cambio de carrera es la respuesta.

Cynthia Pong, es una galardonada coach ejecutiva y oradora, y autora de "Don't Stay in Your Lane: The Career Change Guide for Women of Color", dice que ha entrenado a cientos de clientes a través de estos desafíos. Su mejor consejo es: antes de dar un gran salto, echar un vistazo a lo que realmente está pasando.