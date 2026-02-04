Periodismo bajo presión: The New York Times y The Washington Post ante despidos y caída de ingresos

Empresas & Management

El negocio periodístico lucha por sostenerse en un entorno donde los buscadores priorizan respuestas generadas por chatbots, el tráfico web cae y la publicidad se reparte entre múltiples plataformas.

Por revistaeyn.com La industria periodística atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia reciente. En medio de un ecosistema digital dominado por la inteligencia artificial, la caída de la confianza pública y una feroz competencia por la publicidad, incluso los grandes referentes del periodismo estadounidense están sintiendo el golpe. Los casos recientes de The New York Times y The Washington Post reflejan con claridad un sector que busca reinventarse mientras recorta costos, pierde suscriptores y redefine su misión.

En el caso de The New York Times, el cierre del último trimestre dejó señales mixtas. Aunque el diario logró resultados financieros mejores de lo previsto, el ritmo de crecimiento de sus suscripciones digitales se desaceleró y las proyecciones de ingresos publicitarios decepcionaron a los mercados, provocando una fuerte caída de su acción. El diario neoyorquino sumó cerca de 450.000 nuevos suscriptores digitales en el cuarto trimestre, una cifra elevada, pero inferior a la del período anterior. Hoy cuenta con más de 12 millones de abonados digitales, de los cuales más de la mitad acceden a paquetes que combinan noticias con otros productos como The Athletic, juegos como Wordle o recomendaciones de consumo de Wirecutter. Esta estrategia de "empaquetar" contenidos ha sido clave para sostener ingresos, al igual que la apuesta por formatos audiovisuales y videos breves dentro de su aplicación, inspirados en plataformas como TikTok, con el objetivo de retener audiencias más jóvenes.

OLA DE DESPIDOS

Sin embargo, los costos también van en alza. El Times reportó un incremento significativo de sus gastos operativos, influido en parte por litigios vinculados a derechos de autor frente a empresas de inteligencia artificial. Aun así, logró superar las expectativas de ganancias e ingresos del mercado, mostrando que el modelo aún resiste, aunque bajo presión, reporta Reuters. La situación es más dramática en The Washington Post. El histórico diario inició una ola de despidos que afecta a prácticamente todas sus áreas, desde internacional hasta deportes, en un proceso de reestructuración profunda. La dirección reconoció que la organización sigue operando con esquemas heredados de una época en la que el periódico dominaba el mercado local, una realidad que ya no existe.