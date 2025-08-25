¿Qué tipo de empresas crean más empleos?

Empresas & Management

Por revistaeyn.com Las empresas que más empleo crean no siempre son las más grandes ni las más visibles: según la investigación más reciente del IFC, un grupo pequeño pero dinámico de firmas —las denominadas “high-growth” o de alto crecimiento— explica una parte desproporcionada del empleo nuevo en mercados emergentes. Estas empresas, que representan menos del 20 % del total de firmas formales, pueden generar entre el 60 % y el 65 % del empleo neto creado en un período determinado.

El hallazgo obliga a replantear políticas públicas y estrategias de inversión: si unas pocas empresas jóvenes y con capacidad de escalar concentran la mayor parte de la creación de puestos de trabajo, entonces identificar sus rasgos y remover obstáculos a su crecimiento resulta más eficaz que apoyar de manera homogénea a todo el tejido empresarial. El reporte del IFC destaca que no es el tamaño lo que mejor predice la capacidad de generar empleo, sino la edad de la empresa, sus conexiones en redes productivas y sus capacidades internas para expandirse. El fenómeno aparece en sectores muy diversos: desde talleres de muebles en Etiopía hasta textiles en Brasil, pasando por electrónica en México y servicios profesionales en Europa del Este. Esto muestra que el motor del empleo no está confinado a una rama económica específica, sino que depende de cómo las empresas aprovechan oportunidades, innovan y se integran a cadenas de valor más amplias.