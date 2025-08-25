SigmaQ adquiere empresa en EEUU especializada en plegadizo e impresión comercial

Empresas & Management

Esta incorporación fortalece la presencia de SigmaQ – Grupo Fibra en Estados Unidos, representa un paso estratégico hacia la expansión en Norteamérica.

Por revistaeyn.com SigmaQ, empresa líder en soluciones integradas de empaque en América Latina, anuncia la adquisición de JP Graphics, compañía con sede en Wisconsin, Estados Unidos, especializada en cartón plegadizo, impresión comercial y materiales gráficos de alta calidad. Con más de 50 años de trayectoria, JP Graphics ha construido una sólida reputación en el mercado norteamericano gracias a su experiencia técnica, su enfoque en la calidad, su compromiso con el servicio al cliente y su capacidad para desarrollar soluciones personalizadas.

Sus productos incluyen empaques plegadizos para alimentos, licor, cuidado personal, artículos de limpieza, suplementos nutricionales, entre otros, así como soluciones impresas para usos comerciales. Esta incorporación fortalece la presencia de SigmaQ – Grupo Fibra en Estados Unidos, representa un paso estratégico hacia la expansión en Norteamérica. Además, amplía su oferta de empaque y potencia la capacidad para innovar y ofrecer soluciones más ágiles, sostenibles y adaptadas a las necesidades específicas de cada cliente.