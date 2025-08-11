¿Por qué están retirando la pasta dental Colgate Total Clean Mint?

Empresas & Management

El fluoruro de estaño es común en los productos de higiene bucal, pero por esta vez, diversas autoridades de salud piden suspender el uso de esta crema dental y reportar posibles reacciones adversas como dolor bucal persistente, sensibilidad dental anormal y úlceras, aftas o forúnculos en la cavidad oral. Tome precauciones

Por revistaeyn.com Cada día son más las autoridades de salud o regulación y control de productos farmacéuticos de Latinoamérica que piden suspender el uso de la pasta dental Colgate Total Clean Mint. Las primeras medidas llegaron de suramérica la semana anterior y desde entonces se han sumado cada vez más. ¿Por qué prohíben el uso de Colgate Total Clean Mint? Esto se da tras detectarse un riesgo potencial para la salud bucal y todo podría estar relacionado al fluoruro de estaño. ¿Qué es el floruro de estaño? Es común en la fabricación de pastas dentales, pero su uso se popularizó gracias a su efectividad en la prevención de caries, la reducción de la gingivitis y el alivio de la sensibilidad dental.

Sin embargo, algunas personas que utilizan productos con esa combinación química pueden desarrollar reacciones adversas, como aftas, ardor, picazón, manchas temporales en el esmalte dental o sensación de irritación en la boca.

El consumo excesivo de fluoruro de estaño puede causar intoxicación. Se recomienda que una persona adulta utilice una porción de pasta dental con ese compuesto del tamaño de un garbanzo, mientras que para los niños no debe ser mayor que un grano de arroz, según una publicación de el diario EL País. ¿Qué está causando en las personas el uso de Colgate Total Clean Mint? Las autoridades sanitarias de diversos países reportaron un aumento de casos de irritación bucal, inflamación de encías, dolor persistente, sensibilidad dental anormal, úlceras o aftas y reacciones alérgicas, asociados al uso de esta presentación de crema dental, que contiene fluoruro de estaño como ingrediente activo.

PUEDEN CAMBIAR SU PASTA DENTAL

Colgate México informó en su página web que, si un consumidor ha presentado alguna reacción adversa, se le hará el cambio por otra pasta dental de la compañía.