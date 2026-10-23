Una nueva visión para el diseño urbano en climas tropicales

Por Emma Grun, Líder Global de Ciudades y Diseño Urbano

Aproximadamente el 8 % de la población mundial vive dentro de las latitudes de América Central y el Caribe. Ciudades con climas tropicales como San José (Costa Rica), Ciudad de Panamá (Panamá), Santo Domingo (República Dominicana), San Salvador (El Salvador) y Ciudad de Guatemala (Guatemala) enfrentan desafíos similares: temperaturas elevadas y niveles de humedad que frecuentemente superan el 80 %. En teoría, estas condiciones podrían desalentar el uso de espacios públicos y dificultar la movilidad activa.

En Gensler creemos que un diseño urbano reflexivo y sensible al clima puede convertir estos desafíos en oportunidades, transformando el clima tropical en una verdadera ventaja.

La planificación y el diseño urbano han avanzado significativamente en los últimos años, alejándose de modelos importados de regiones templadas y adoptando soluciones diseñadas específicamente para las condiciones de los trópicos húmedos.

En este contexto, caminar por nuestras ciudades no debería ser un reto, sino parte del disfrute cotidiano. A través de elementos como calles arboladas, pavimentos permeables que reducen la radiación térmica, trazados urbanos que aprovechan la ventilación natural y los vientos predominantes, así como mobiliario urbano estratégicamente ubicado, es posible crear una experiencia urbana cómoda y placentera, con zonas de descanso y espacios diversos para la actividad al aire libre.

En Gensler abordamos el diseño urbano en condiciones tropicales desde una perspectiva holística, considerando simultáneamente la movilidad, la regeneración urbana y la acción climática. Nuestros proyectos recientes en ciudades tropicales incluyen la creación de corredores urbanos donde peatones y ciclistas son protagonistas. Estos corredores son más que simples vías de conexión: son espacios sociales que fomentan la interacción comunitaria, estimulan la economía local y mejoran la calidad de vida urbana.

Un gran ejemplo es nuestro trabajo en el Plan Maestro Panoramika en Panamá, donde un diseño de espacio público integrado a una estación del metro ayudó a transformar calles en senderos activos que promueven la conectividad en todo el desarrollo. Estos senderos también sirven como vínculo con los barrios circundantes, creando una invitación abierta para que residentes y usuarios del metro caminen cómodamente, incluso en un clima tropical.

Estos espacios están diseñados estratégicamente, con paisajismo cuidadosamente planificado que incorpora vegetación nativa para maximizar la sombra natural, mejorar la biodiversidad local y contribuir al confort térmico. La arquitectura se orienta con intención para aprovechar las brisas predominantes, generando entornos frescos y bien ventilados. Además, el uso de materiales con baja absorción térmica reduce significativamente la temperatura del entorno inmediato, mientras que la vegetación abundante ayuda a mitigar la contaminación del aire y mejora su calidad. El resultado es una transformación de la experiencia peatonal: de sofocante a disfrutable.

Un aspecto crucial del diseño resiliente en los trópicos húmedos es la integración de soluciones basadas en la naturaleza, como jardines de lluvia y sistemas de gestión hídrica urbana que ayudan a mitigar inundaciones durante lluvias intensas. Estos sistemas no solo fortalecen la infraestructura, sino que también crean paisajes urbanos más atractivos, seguros, interactivos y ambientalmente sostenibles.

A través de un diseño inteligente y sensible, las condiciones climáticas que parecen desfavorables pueden convertirse en una ventaja distintiva para nuestras ciudades tropicales. Al crear espacios públicos que promuevan la movilidad activa, fortalecemos la resiliencia urbana, contribuimos a la mitigación del cambio climático y mejoramos significativamente la vida diaria de quienes habitan estas ciudades.

Con el diseño urbano adecuado, la humedad y el calor pueden dejar de ser obstáculos y convertirse en una invitación a disfrutar plenamente del espacio público, creando ciudades vibrantes, resilientes y habitables para todas las personas.