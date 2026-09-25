Cómo preparar el diseño de los espacios para el clima del futuro

Por revistaeyn.com
Las condiciones climáticas están cambiando a un ritmo acelerado. Las familias que ven afectado su patrimonio por una inundación, quienes enfrentan días de intenso calor en viviendas con poca ventilación o las personas que recorren una ciudad sin suficientes árboles y espacios de sombra viven una realidad cada vez más difícil de ignorar.
Estas condiciones también afectan a comercios y empresas, que pueden enfrentar daños en sus instalaciones, interrupciones en sus operaciones y por ende, pérdidas económicas. El clima no solo transforma el entorno: también influye en la seguridad, bienestar, trabajo y en la manera en que se habita y utilizan los espacios.
El desafío, por tanto, no es diseñar para un único escenario, sino prepararse para una mayor variabilidad climática. Para Gensler, firma de arquitectura, diseño y planificación, el diseño puede convertirse en una herramienta de adaptación: una oportunidad para reducir vulnerabilidades y crear hogares, edificios y ciudades que protejan mejor a las personas frente a condiciones que seguirán cambiando.
“Tenemos la responsabilidad de que los edificios que diseñemos hoy, deben sobrevivir y mantenerse en pie durante décadas. Por eso necesitamos pensar no solamente en las condiciones actuales, sino investigar y analizar el impacto del cambio climático en los próximos 50 años, en aspectos como temperatura, disponibilidad de agua y otros factores durante su vida útil”, explicó Fabiola Sánchez, líder regional de Sostenibilidad de Gensler.
Durante años, gran parte de la conversación sobre cambio climático estuvo concentrada en reducir emisiones. Esto continúa siendo fundamental, pero hoy es otra pregunta: ¿cómo diseñar para mitigar el impacto que inundaciones, sequías, olas de calor y otros eventos pueden tener sobre las personas, sus hogares, comunidades y lugares de trabajo?
La respuesta comienza incluso antes de la primera decisión de diseño. Elegir dónde construir y conocer los riesgos de una zona permite anticipar cómo el calor, las lluvias, las inundaciones o la disponibilidad de agua podrían afectar un proyecto y, sobre todo, a quienes lo utilizan.
Anticiparse también puede generar beneficios económicos. El estudio Resilience by Design 2026, del Gensler Research Institute, cita una investigación según la cual, cuando los riesgos climáticos de un lugar se consideran adecuadamente, cada dólar invertido en preparación ante desastres puede evitar hasta US$33 en pérdidas de actividad económica asociadas a daños e interrupciones.
Estas estrategias no son exclusivas de grandes desarrollos ni de edificios nuevos. Pueden aplicarse, a diferentes escalas, en viviendas, escuelas, hospitales, oficinas, comercios y otros espacios que utilizamos todos los días. Las construcciones existentes también pueden adaptarse para responder mejor a nuevas condiciones y necesidades.
La naturaleza es parte de la solución. Elementos naturales como los árboles, la vegetación, los suelos y el agua cumplen funciones que van mucho más allá de lo visual: aportan sombra, mejoran el confort térmico, ayudan a gestionar el agua y sostienen la biodiversidad. Por eso, la capa de paisaje debe incorporarse desde el inicio del proceso de diseño y responder a las condiciones específicas de cada lugar, señaló Gabriela Molina, Directora de Diseño y Líder Regional de Sostenibilidad de Gensler.
Esto es especialmente relevante en un país tropical como Costa Rica. No se trata simplemente de agregar vegetación, sino de entender las condiciones de cada lugar, preservar árboles maduros cuando sea posible, seleccionar especies apropiadas y hacer espacio para que la naturaleza cumpla una función real en nuestros hogares, proyectos y ciudades.