Cómo preparar el diseño de los espacios para el clima del futuro

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Muchos hogares y edificios existentes pueden mejorar su ventilación, aprovechar mejor la sombra, utilizar el agua de manera más eficiente o incorporar soluciones que les permitan responder mejor a riesgos que quizás no fueron considerados cuando se construyeron.

Por revistaeyn.com Las condiciones climáticas están cambiando a un ritmo acelerado. Las familias que ven afectado su patrimonio por una inundación, quienes enfrentan días de intenso calor en viviendas con poca ventilación o las personas que recorren una ciudad sin suficientes árboles y espacios de sombra viven una realidad cada vez más difícil de ignorar. Estas condiciones también afectan a comercios y empresas, que pueden enfrentar daños en sus instalaciones, interrupciones en sus operaciones y por ende, pérdidas económicas. El clima no solo transforma el entorno: también influye en la seguridad, bienestar, trabajo y en la manera en que se habita y utilizan los espacios.

El desafío, por tanto, no es diseñar para un único escenario, sino prepararse para una mayor variabilidad climática. Para Gensler, firma de arquitectura, diseño y planificación, el diseño puede convertirse en una herramienta de adaptación: una oportunidad para reducir vulnerabilidades y crear hogares, edificios y ciudades que protejan mejor a las personas frente a condiciones que seguirán cambiando. “Tenemos la responsabilidad de que los edificios que diseñemos hoy, deben sobrevivir y mantenerse en pie durante décadas. Por eso necesitamos pensar no solamente en las condiciones actuales, sino investigar y analizar el impacto del cambio climático en los próximos 50 años, en aspectos como temperatura, disponibilidad de agua y otros factores durante su vida útil”, explicó Fabiola Sánchez, líder regional de Sostenibilidad de Gensler. Durante años, gran parte de la conversación sobre cambio climático estuvo concentrada en reducir emisiones. Esto continúa siendo fundamental, pero hoy es otra pregunta: ¿cómo diseñar para mitigar el impacto que inundaciones, sequías, olas de calor y otros eventos pueden tener sobre las personas, sus hogares, comunidades y lugares de trabajo? La respuesta comienza incluso antes de la primera decisión de diseño. Elegir dónde construir y conocer los riesgos de una zona permite anticipar cómo el calor, las lluvias, las inundaciones o la disponibilidad de agua podrían afectar un proyecto y, sobre todo, a quienes lo utilizan.