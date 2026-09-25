Premio Mujeres Adelante reconoce a cuatro empresarias hondureñas por su liderazgo

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Cada una de las galardonadas agradeció el apoyo recibido del Grupo Financiero Ficohsa para sacar adelante sus proyectos, algunos de ellos desarrollados en medio de diversos obstáculos.

Por Agencia EFE Empresarias hondureñas de los sectores lácteo, cafetero, odontológico y del chocolate recibieron el premio Mujeres Adelante, que en su quinta edición reconoció a cuatro mujeres entre 400 candidaturas de todo el país. El reconocimiento fue otorgado por el Grupo Financiero Ficohsa en el marco de la quinta edición del Premio Ficohsa Mujeres, que contó con 400 postulaciones de todo el país.

La iniciativa de la institución financiera hondureña busca visibilizar el aporte de las mujeres al crecimiento económico, la generación de oportunidades y el desarrollo de Honduras. Las galardonadas son Miriam Kafie, de la empresa Lácteos de Honduras, en la categoría Liderazgo Empresarial Femenino; Nayeli Orquídea Moreno, de Yojoa Chocolate, en Empoderamiento Económico; Jhallim Medina, del Centro de Endodoncia y Emergencias Dentales, en Emprendedoras sin Fronteras, y Evelyn Tábora, de Siete de Julio, productora de café, en Hecho en Casa. Cada una de las galardonadas agradeció el apoyo recibido del Grupo Financiero Ficohsa para sacar adelante sus proyectos, algunos de ellos desarrollados en medio de diversos obstáculos. El vicepresidente ejecutivo de Ficohsa, Luis Atala, destacó que hace cinco años, cuando se lanzó la primera edición del premio, recibieron 65 postulaciones, cifra que aumentó a 400 en esta quinta edición. "Lo que más nos emociona es pensar en lo que hay detrás de esas 400 historias de mujeres que creen en lo que hacen y quieren llevarlo más lejos. Sabemos que emprender exige mucho, hay ahorros que cuesta reunir, días en los que las ventas no alcanzan y decisiones que se toman con incertidumbre", expresó Atala.