Guatemala: Abren convocatoria para el Premio Emprendedora del Año 2026

Empresas & Management

La edición 2026 busca reconocer a fundadoras o cofundadoras de empresas establecidas en Guatemala, sin límite de edad, que tengan al menos cuatro años de operación, una empresa legalmente registrada y una facturación anual superior a Q800,000.

Por revistaeyn.com Mujeres Emprendiendo Guatemala (MEG), en alianza con Women’s Entrepreneurship Day Organization (WEDO), abrió la convocatoria para el Premio Emprendedora del Año 2026, un reconocimiento que, desde hace 12 años, distingue a mujeres empresarias cuya trayectoria refleja liderazgo, crecimiento, innovación y un impacto positivo en Guatemala. Con más de una década de trayectoria, el premio se ha convertido en un espacio para visibilizar las historias de mujeres que han construido empresas y que, a través de sus negocios, generan oportunidades para otras personas y contribuyen al desarrollo de sus comunidades. Más de 50 mujeres han sido reconocidas a lo largo de las diferentes ediciones del premio.

La edición 2026 busca reconocer a fundadoras o cofundadoras de empresas establecidas en Guatemala, sin límite de edad, que tengan al menos cuatro años de operación, una empresa legalmente registrada y una facturación anual superior a Q800,000. El proceso de evaluación considerará aspectos como sostenibilidad, crecimiento, innovación, generación de empleo, liderazgo, visión e impacto positivo, con el propósito de identificar trayectorias empresariales que reflejen el aporte de las mujeres al desarrollo económico y social del país. “Queremos conocer las historias de mujeres que han convertido oportunidades en crecimiento, han enfrentado desafíos y continúan construyendo empresas con visión de futuro. Este reconocimiento busca celebrar ese camino e inspirar a otras mujeres a creer en sus propias ideas”, destacaron desde MEG y WEDO.