Guatemala: Abren convocatoria para el Premio Emprendedora del Año 2026

Por revistaeyn.com
Mujeres Emprendiendo Guatemala (MEG), en alianza con Women’s Entrepreneurship Day Organization (WEDO), abrió la convocatoria para el Premio Emprendedora del Año 2026, un reconocimiento que, desde hace 12 años, distingue a mujeres empresarias cuya trayectoria refleja liderazgo, crecimiento, innovación y un impacto positivo en Guatemala.
Con más de una década de trayectoria, el premio se ha convertido en un espacio para visibilizar las historias de mujeres que han construido empresas y que, a través de sus negocios, generan oportunidades para otras personas y contribuyen al desarrollo de sus comunidades. Más de 50 mujeres han sido reconocidas a lo largo de las diferentes ediciones del premio.
La edición 2026 busca reconocer a fundadoras o cofundadoras de empresas establecidas en Guatemala, sin límite de edad, que tengan al menos cuatro años de operación, una empresa legalmente registrada y una facturación anual superior a Q800,000.
El proceso de evaluación considerará aspectos como sostenibilidad, crecimiento, innovación, generación de empleo, liderazgo, visión e impacto positivo, con el propósito de identificar trayectorias empresariales que reflejen el aporte de las mujeres al desarrollo económico y social del país.
“Queremos conocer las historias de mujeres que han convertido oportunidades en crecimiento, han enfrentado desafíos y continúan construyendo empresas con visión de futuro. Este reconocimiento busca celebrar ese camino e inspirar a otras mujeres a creer en sus propias ideas”, destacaron desde MEG y WEDO.
La participación de las mujeres en la actividad emprendedora representa una parte importante del ecosistema empresarial guatemalteco. De acuerdo con el Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2023-2024, el 28.8 % de las mujeres adultas en Guatemala desarrollaba un emprendimiento en etapa inicial. Para el contexto empresarial, el Informe de Indicadores Estadísticos Empresariales con Enfoque de Género 2024 señala que el 43.3 % de las MiPymes en Guatemala son gestionadas por mujeres.
Estos datos contrastan con uno de los principales retos que enfrenta la empresarialidad femenina en el país. El Diagnóstico de Estado de Situación en la Empresarialidad Femenina en Guatemala 2026, presentado por el Comité Guatemalteco de Empresas Lideradas por Mujeres (CGELM), señala que, de las 40,409 pequeñas y medianas empresas formalmente registradas, 6,579, equivalentes al 16.28 %, están lideradas por mujeres. El estudio también identifica barreras relacionadas con el acceso a financiamiento y el crecimiento empresarial.
Entre las empresarias consultadas para este diagnóstico, el 36.9 % ha creado más de 15 empleos desde la fundación de su empresa, el 29.7 % exporta y el 68.5% integra iniciativas con propósito social o ambiental dentro de su modelo de negocio.
El Premio Emprendedora del Año busca reconocer la trayectoria empresarial, pero también generar nuevas oportunidades para las mujeres que participan en el programa. Las ganadoras se integran a la comunidad MEG, que ofrece una comunidad que fortalece sus capacidades, amplía sus redes de contacto y para encontrar oportunidades de colaboración que contribuyan al crecimiento de sus empresas.