Preparan segunda edición de Expo El Constructor 2026 en El Salvador

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En esta edición, más de 80 empresas del sector participarán en el área ferial, presentando soluciones, productos y servicios vinculados a la industria de la construcción, arquitectura e ingeniería.

Por revistaeyn.com El sector construcción en El Salvador vive actualmente uno de sus momentos más dinámicos, consolidándose como un motor clave de la economía nacional. Tras registrar crecimientos históricos de entre 25 % y 30 % en 2025, impulsados por la inversión pública y privada, la industria alcanzó cifras récord cercanas a los US$3.000 millones, con proyecciones que podrían llegar hasta los US$4.000 millones en 2026. Este impulso no solo refleja la confianza de los inversionistas, sino también su impacto directo en el desarrollo del país, aportando alrededor del 17 % al PIB y generando más de 165.000 empleos directos, lo que posiciona al sector como uno de los principales generadores de oportunidades y bienestar en El Salvador.

En este contexto se prepara uno de sus encuentros más relevantes del año con la realización de Expo El Constructor 2026, un evento especializado que celebrará su segunda edición los próximos 26 y 27 de mayo. Bajo el lema “El punto de encuentro del ecosistema de la construcción”, Expo El Constructor se consolida como una plataforma estratégica que integra a todos los actores del rubro en un mismo espacio: empresas, proveedores, instituciones, profesionales, inversionistas, academia, gremiales y tomadores de decisión. En esta edición, más de 80 empresas del sector participarán en el área ferial, presentando soluciones, productos y servicios vinculados a la industria de la construcción, arquitectura e ingeniería. Además de la exposición comercial, Expo El Constructor 2026 desarrollará la Tool Box, un programa dinámico de charlas técnicas y comerciales, impartidas por especialistas del sector, quienes abordarán tendencias, innovación, sostenibilidad y oportunidades de crecimiento dentro de la industria.