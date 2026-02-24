Warner recibe nueva propuesta de Paramount, aunque prefiere la oferta de Netflix

POR EFE

Warner Bros. Discovery (WBD) confirmó este martes que ha recibido una nueva oferta de compra por parte de Paramount Skydance (PSKY) tras meses de intentos por adquirir el gigante de la industria del entretenimiento, aunque no ofreció detalles, y señaló que mantiene su apoyo al acuerdo con Netflix.

Warner confirmó en un comunicado la nueva oferta de Paramount en su batalla contra Netflix por lograr el control de la compañía, tras lo cual su consejo de administración indicó que evalúa la propuesta junto a sus asesores financieros y legales.

"Tras la interacción con PSKY durante el período de exención limitada de siete días, recibimos una propuesta revisada de PSKY para adquirir WBD, la cual estamos revisando en consulta con nuestros asesores financieros (Allen & Company, JP Morgan y Evercore) y legales (Wachtell Lipton, Rosen & Katz y Debevoise & Plimpton). Informaremos a nuestros accionistas tras la revisión del Consejo", indica la nota de prensa.