Canal de Panamá y empresas empiezan acercamientos para construir gasoducto

Empresas & Management

En este primer evento de acercamiento participaron las compañías japonesas Mitsubishi, ENEOS, Gyxis Corporation, Itochu Corporation, Japan Bank for International Cooperation (JBIC), Nippon Koei, Sumitomo Corporation y SMBC (Sumitomo Mitsui Banking Corp).

Por Agencia EFE El Canal de Panamá y más de una veintena de empresas de energía, mayormente estadounidenses y japonesas, entre ellas el gigante Mitsubishi, que están interesadas en construir un gasoducto comenzaron los primeros "acercamientos". "El Canal de Panamá dio inicio al proceso de selección de concesionario con un primer acercamiento al mercado, en un evento realizado en la ciudad de Panamá, al que asistieron más de 45 representantes de empresas del sector energético a nivel mundial", informó la administración de la vía en un comunicado.

El proyecto de un corredor energético interoceánico está compuesto de un gasoducto de 76 kilómetros y dos terminales marítimos para movilizar hasta 2,5 millones de barriles de productos energéticos -propano, butano y etano principalmente- por día, conectando las costas atlántica y pacífica sin cruzar las esclusas. El gasoducto aportará más de US$64.000 millones "a lo largo de su vida útil", además de que se prevé un ingreso para el Estado superior a US$647 millones durante su ejecución y más de US$35.000 millones entre 2031 y 2050, recursos que se destinarán a proyectos sociales. Ese será el primer gran proyecto de esta plataforma de infraestructura, que además "su desarrollo busca fortalecer la competitividad del país y responder a una necesidad estratégica del mercado global de productos energéticos", señaló el comunicado de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

POSIBLES CONCESIONARIOS

Durante esta fase inicial de acercamiento al mercado, la vía interoceánica "busca obtener importante retroalimentación de posibles concesionarios en torno a la estructura, roles y el modelo de concesión", apuntó la vía interoceánica. En ese camino se realizarán "reuniones individuales con aquellos interesados en participar en el proceso de selección de concesionario" y estiman "que el concesionario quede seleccionado en el cuarto trimestre de 2026". Los próximos pasos serán una "etapa de precalificación", otra "de interacción y diálogo con los precalificados y una "final de selección del concesionario". En este primer evento de acercamiento participaron las compañías japonesas Mitsubishi, ENEOS, Gyxis Corporation, Itochu Corporation, Japan Bank for International Cooperation (JBIC), Nippon Koei, Sumitomo Corporation y SMBC (Sumitomo Mitsui Banking Corp).