Inversión extranjera global aumentó un 14 % en 2025 impulsada por sector financiero

Por Agencia EFE La inversión extranjera global ascendió en 2025 a US$1,6 billones, un 14 % más que en el ejercicio anterior, lo que supuso una recuperación tras dos años de debilidad, indicó ONU Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Gran parte del incremento (US$140.000 millones de un total de US$210.000) se debió; sin embargo, a flujos entre centros financieros globales, por lo que excluyendo éstos la inversión mundial real solo creció un 5 %, así que la recuperación subyacente "sigue siendo limitada", analizó la agencia de Naciones Unidas.

UNCTAD también advirtió de que persiste la debilidad en indicadores como el valor de las fusiones y adquisiciones (que cayó un 10 %), mientras bajó un 16 % la financiación internacional de proyectos, lo que marcó un cuarto año consecutivo de descensos en este sentido. También hubo una brusca caída, del 16 %, en los anuncios de proyectos de nueva planta, lo que unido a lo anterior muestra una recuperación "más impulsada por transacciones financieras que por una amplia expansión de la inversión", subrayó la agencia.

Mientras los flujos inversores hacia las economías desarrolladas aumentaron un 43 %, hasta los US$728.000 millones, impulsados por Europa y los grandes centros financieros, las economías en desarrollo vieron disminuir la llegada de estos capitales un 2 %, hasta los US$877.000 millones. UNCTAD indicó por otra parte que la inversión se concentra cada vez más en unos pocos sectores estratégicos de gran intensidad de capital, como los centros de datos, que acapararon una quinta parte de los proyectos de nueva planta en 2025.