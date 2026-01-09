Sinolam demanda a AES e InterEnergy por presunto monopolio en Panamá

Empresas & Management

La compañía panameña Sinolam solicita daños compensatorios que superan los US$4.000 millones, así como otras reparaciones permitidas por la ley.

Por Agencia EFE La compañía panameña Sinolam presentó una demanda civil contra la estadounidense AES Corporation e InterEnergy Holdings (UK) Limited en la que acusa un supuesto monopolio del mercado de gas natural licuado (GNL) a energía en Panamá, y en la que pide una compensación de al menos US$4.000 millones. "Las empresas panameñas Sinolam LNG Terminal, S.A. y Sinolam Smarter Energy LNG Power Co. (en conjunto, "Sinolam") "presentaron la demanda civil ante el Tribunal de Circuito del Condado de Arlington, Virginia (EEUU), indicó una declaración pública.

En la acción civil se "alega la existencia de un esquema de múltiples años destinado a excluir ilegalmente a Sinolam del mercado de gas natural licuado (GNL) a energía en Panamá". Según la denuncia, "AES y sus socios conspiraron para desmantelar los proyectos de la terminal y generación de energía a base de GNL de Sinolam en Panamá" al incurrir en "tácticas coercitivas, en el uso indebido de información confidencial y en una influencia indebida sobre los reguladores gubernamentales con el fin de eliminar la competencia y asegurar un control monopólico sobre la importación, el almacenamiento, la regasificación y la generación de energía impulsada por GNL en Panamá".

ELIMINA COMPETENCIA

El comunicado de Sinolam señaló que "AES controla actualmente las dos principales plantas de generación de energía impulsadas por GNL en Panamá (una de ellas en sociedad con InterEnergy), así como la única terminal de GNL operativa en el país", lo que "elimina de facto la competencia en Panamá y otorga un control significativo sobre el suministro de energía en Centroamérica y el Caribe, mercados valorados en miles de millones de dólares". Precisó que la acción civil "presenta diez cargos, incluyendo interferencia ilícita con contratos y expectativas de negocio, conspiración civil conforme al estatuto de Virginia y conspiración bajo el derecho consuetudinario de Virginia", y que "Sinolam solicita daños compensatorios que superan los US$4.000 millones, así como otras reparaciones permitidas por la ley".